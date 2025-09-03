Isaac Montoya reinaugura Centro Acuático de la Mancha III en Naucalpan tras dos años cerrado

Después de permanecer fuera de servicio durante los últimos dos años, el Centro Acuático de la Mancha III reabrió sus puertas, ofreciendo a la comunidad un espacio renovado para la práctica de actividades acuáticas y la convivencia familiar. La reinauguración estuvo encabezada por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, quien resaltó que este centro beneficiará a más de 700 personas al mes.
El acto contó con la presencia de los medallistas olímpicos en clavados, Fernando Platas (plata en Sidney 2000, trampolín de 3 metros) y Jesús Mena (bronce en Seúl 1988, plataforma de 10 metros), quienes se sumaron a la celebración y compartieron su experiencia para motivar a las nuevas generaciones a practicar deporte de manera constante.
Esta apertura representa la segunda alberca rescatada por la administración de Montoya, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN) y el área de Servicios Públicos, sumándose a la rehabilitada Alberca del Tepetatal. En el Centro Acuático de la Mancha III se implementará un programa de 200 becas deportivas, que permitirá a niños y jóvenes acceder a las instalaciones con apoyo parcial o total, fomentando la práctica de natación y actividades recreativas.
“Desde antes de asumir la administración, la comunidad nos solicitó rescatar este espacio para que los niños y niñas pudieran disfrutar de la alberca. Hoy cumplimos ese compromiso, ofreciendo un lugar seguro para la recreación, la disciplina y el deporte acuático”, señaló el alcalde.
Entre las mejoras realizadas, se destacan el cambio del techo, la automatización completa de las instalaciones y la incorporación de salvavidas y paramédicos, así como la implementación de una administración eficiente que asegura un servicio de primer nivel para todos los naucalpenses.
Montoya Márquez también reconoció el ejemplo de los medallistas Platas y Mena, así como de Braulio Becerril, joven charro subcampeón estatal infantil, señalando que el centro acuático puede convertirse en un semillero de talentos deportivos. “Con disciplina, constancia y práctica adecuada, nuestros jóvenes pueden alcanzar grandes metas. Este gobierno seguirá impulsando el deporte y la activación física”, aseguró.
Por su parte, los medallistas destacaron la importancia de espacios deportivos públicos como motores de hábitos saludables y desarrollo social. Hicieron un llamado a la comunidad para apropiarse del centro y cuidarlo, con la esperanza de que futuras generaciones puedan crecer, formarse y lograr sus sueños deportivos en este lugar.
Con esta reinauguración, el gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso con la salud, el deporte y el bienestar social, consolidando un espacio que promueve la actividad física y la convivencia familiar.