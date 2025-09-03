Morena presenta iniciativa “El que pega paga”, en apoyo a las víctimas de violencia

Violencia familiar cdmx

En apoyo a las mujeres víctimas de violencia y para contribuir a acabar con la impunidad, Morena en el Congreso local presentó la iniciativa “El que pega paga”, con el fin de establecer de manera clara que el agresor está obligado a pagar los gastos y costos judiciales.

La diputada Elizabeth Mateos, quien presentó la iniciativa, expuso que actualmente quienes pagan los gastos de las víctimas cuando se ven en la necesidad de contratar un abogado privado, son las mismas víctimas, lo que consideró una injusticia, “y eso no puede seguir así”, indicó.

Señaló que la Ley General de Víctimas indica expresamente que los gastos y costos judiciales de un asesor jurídico privado forman parte de la reparación integral, por lo que de conformidad con el artículo séptimo transitorio, es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

“¿Es justo que una mujer violentada, que una madre que busca justicia para sus hijos tenga que cargar también con los costos de un abogado privado?, ¿es justo que una niña o un niño víctima de violencia dependa de la capacidad económica de su familia para tener acceso a la justicia?, la respuesta es no”, afirmó.

Precisó que esta iniciativa no excluye la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar que ninguna víctima quede desprotegida, pero el primer responsable es quien generó la violencia y es por ello que debe pagar las consecuencias.

“Esta reforma es un mensaje claro contra los violentadores: aquí no se tolera la violencia, aquí no hay privilegios para el agresor, aquí el que pega, paga”.

Detalló que pese a que el Gobierno capitalino cuenta con defensorías y asesores jurídicos públicos, la gran carga de trabajo provoca, que en muchos casos, las víctimas se vean en la necesidad de contratar un abogado privado para poder dar seguimiento más expedito a sus procesos y esos gastos actualmente no están plenamente reconocidos en la legislación local.

En 2024 se registraron 30 mil carpetas por violencia familiar en CDMX

Destacó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se iniciaron más de 280 mil carpetas de investigación por violencia familiar en el país; de estas, alrededor de 30 mil corresponden a la Ciudad de México.

Y de acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, entre 2019 y 2024 la Fiscalía capitalina logró más de 15 mil vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, así como una reducción del 32 por ciento en las muertes violentas.

La legisladora precisó que estas cifras muestran dos cosas, que la violencia aún persiste y los avances logrados por el gobierno capitalino, que ha fortalecido políticas públicas como las Utopías, los Pilares, entre otras acciones que han dado resultados visibles en la sanción de agresores y en la reducción de estos delitos.

“Sabemos que la lucha contra la violencia no es fácil, no se resuelve de la noche a la mañana, pero también sabemos que nuestra tarea es cerrar filas contra la violencia y no dejar ningún resquicio que ampare a los agresores”, concluyó.