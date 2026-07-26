PAN CDMX propone línea de atención, más albergues y unidades especializadas ante aumento de feminicidios





El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México presentó varias propuestas para fortalecer la atención y protección de mujeres en situación de riesgo, al señalar que los feminicidios registraron un incremento de 11.7 por ciento durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, junto con la diputada local Laura Álvarez Soto y la consejera nacional Wendy González Urrutia, cuestionaron la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para prevenir y atender la violencia feminicida.

Según la información presentada por el partido, entre enero y junio de este año se registraron 19 víctimas de feminicidio en la capital del país, cifra que, aseguró, representa un aumento respecto al mismo periodo de 2025.

Laura Álvarez Soto sostuvo que estos datos reflejan deficiencias en las políticas de prevención y protección para las mujeres, y señaló que persisten casos sin esclarecer, como el de Edith, una joven de 21 años asesinada el pasado 15 de abril en un edificio ubicado sobre avenida Revolución.

La legisladora afirmó que aún existen interrogantes sobre ese caso, entre ellas quién citó a la víctima al inmueble, por qué las cámaras de videovigilancia dejaron de funcionar en momentos relevantes y si participaron más personas en los hechos. Consideró que la falta de respuestas favorece la impunidad.

Por su parte, Wendy González Urrutia señaló que, de acuerdo con testimonios de familiares de víctimas, durante las primeras horas de una desaparición se presentan presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades. Indicó que, en algunos casos, se les solicita esperar 72 horas antes de iniciar una investigación, práctica que, afirmó, no corresponde a los protocolos de búsqueda inmediata.

Ante este panorama, el PAN hizo un llamado a la Jefatura de Gobierno y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para fortalecer las acciones de prevención, investigación y atención de la violencia contra las mujeres.

Las propuestas presentadas fueron la creación de una línea telefónica especializada para atender a mujeres en riesgo, la ampliación de la red de albergues temporales para víctimas de violencia y la conformación de unidades especializadas integradas por personal femenino tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como en la Fiscalía capitalina, con el objetivo de brindar atención y protección especializada.

Las representantes del PAN también criticaron la respuesta institucional frente a las demandas de colectivos de mujeres y familiares de personas desaparecidas, al considerar que las políticas públicas en la materia requieren mayores resultados y una atención más efectiva.