Recuperan antiguo tiradero clandestino para convertirlo en parque público en VC

Con una inversión de 15 millones de pesos, la alcaldía transformó un predio de 2 mil 700 metros² en un parque con instalaciones deportivas y recreativas

Un predio de aproximadamente 2 mil 700 metros cuadrados que durante años funcionó como tiradero clandestino de cascajo y basura fue rehabilitado y convertido en un parque público en la alcaldía Venustiano Carranza, con una inversión de 15 millones de pesos.

El nuevo Parque Calle 7, inaugurado por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, beneficiará a más de 10 mil habitantes de la zona, de acuerdo con información de la demarcación.

El espacio cuenta con una cancha de futbol con pasto sintético, cancha de basquetbol, área para patinar, gimnasio al aire libre, jardines, juegos infantiles, bancas, mesas de picnic y murales urbanos, además de iluminación para mejorar las condiciones de seguridad del lugar.

En la inauguración, a la que asistieron los diputados federales Elena Segura y Julio César Moreno, así como el diputado local Israel Moreno, la alcaldesa señaló que el terreno permaneció por años como un sitio donde se acumulaban tierra, cascajo, basura e incluso animales muertos, situación que generaba malos olores, encharcamientos y condiciones de inseguridad para quienes transitaban por la zona.

Un espacio para la recreación

La recuperación del predio busca ampliar la oferta de espacios públicos y recreativos en el oriente de la Ciudad de México, donde este tipo de infraestructura es limitada.

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para fomentar la práctica deportiva, la convivencia comunitaria y el uso de áreas verdes por parte de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Destacan recuperación del espacio

Durante el recorrido por el parque, los legisladores presentes reconocieron la intervención realizada por la alcaldía y señalaron que la recuperación de espacios abandonados requiere recursos, planeación y coordinación institucional para convertirlos en áreas de uso comunitario.

La alcaldía indicó que la obra forma parte de las acciones para rehabilitar espacios públicos y mejorar el entorno urbano mediante infraestructura destinada a actividades deportivas, recreativas y de convivencia vecinal.