Vinculan a proceso a dos “Richis”

Detenido Integrante de "Los Richis". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Christofher “N” y José “N”, posibles integrantes del grupo delictivo “Los Richis”, por su probable participación en delitos de narcomenudeo y cohecho.

El 26 de agosto de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Guardia Nacional, realizaron dos cateos simultáneos en Iztapalapa.

El primero se llevó a cabo en un inmueble de la colonia San Juan Xalpa, donde fue detenido Cristofher “N” en posesión de varios envoltorios que contenían aparentes sustancias ilícitas; y el segundo, en un domicilio de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde fue detenido José “N”, también con paquetes de posible droga. Tras los operativos, ambos imputados fueron presentados junto con los indicios ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación.

En las audiencias iniciales, las autoridades judiciales determinaron vincularlos a proceso, dictaron la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En ambos casos, se fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

“Los Richis” ha sido identificado como un grupo delictivo que operaba en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, señalado principalmente por delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro, robo y homicidio, lo que lo convirtió en uno de los principales generadores de violencia en la zona.

Tras una serie de investigaciones y operativos realizados en 2019, las autoridades desarticularon a esta organización criminal, lo que debilitó de manera significativa su estructura. No obstante, aún se tenían detectadas algunas incidencias vinculadas a su operación.