Caen 5 extorsionadores en Iztapalapa; pidieron dinero a hombre para no hacerle daño

Detenidos Extorsionadores capturados en Iztapalapa. (SSC)

La policía capitalina detuvo a cuatro hombres y a una mujer que le exigieron dinero en efectivo a un ciudadano para no causarle daño en la alcaldía Iztapalapa.

Mientras los policías realizaban recorridos en calles de la colonia Barrio San Antonio, fueron informados por la frecuencia de radio, de una denuncia ciudadana por una agresión, en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Pino Suárez, por lo que acudieron de inmediato al punto.

En el sitio, observaron a un grupo de personas que agredía a un ciudadano, quienes, al notar la presencia policial huyeron a bordo de un vehículo tipo taxi color blanco con rosa, por lo que se inició una persecución.

A unas calles, los oficiales interceptaron el automóvil y luego de solicitarles a los tripulantes que descendieran, para después revisarlos, donde les aseguraron una mochila color café, cuatro teléfonos celulares, una libreta, el automóvil en el que viajaban y la cantidad de dinero en efectivo, que el afectado reconoció como de su propiedad.

Una vez en el Ministerio Público, las autoridades verificaron que uno de los detenidos, de 35 años, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de extorsión en el año 2012.