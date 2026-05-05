Bloqueos en Calzada de Tlalpan hoy 5 de mayo: trabajadores del sistema penitenciario se manifiestan en San Antonio Abad

Bloqueo en San Antonio Abad Manifestantes bloquean Calzada de Tlalpan a la altura de la estación San Antonio Abad este martes 5 de mayo; son trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario de la CDMX.

La Calzada de Tlalpan presenta afectaciones este martes 5 de mayo debido a un bloqueo de manifestantes en la importante circulación vehicular, a la altura de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de su canal oficial en redes sociales, los y las manifestantes bloquearon la Calzada de Tlalpan en dirección Norte; reportan retrasos de pagos.

¿Qué sucedió en la Calzada de Tlalpan hoy martes 5 de mayo?

Las autoridades viales de la Ciudad de México registraron un bloqueo de manifestantes en la dirección Norte de Calzada de Tlalpan este martes 5 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de personas protestantes pertenecen al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, los cuales denuncian retrasos en sus pagos y descuentos injustificados, éstos últimos siendo mayores al 100% de su salario.

#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en la Calz. San Antonio Abad a la altura del Metro San Antonio Abad al Norte. #AlternativaVial Isabel la Católica, Eje Central y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/hlnPGjQhHt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 5, 2026

Presuntamente, estas irregularidades señaladas por los y las manifestantes en Calzada de Tlalpan llevan ocurriendo durante varios meses e incluso llevaron a cabo una manifestación la semana pasada. No obstante, a pesar de que se les ofreció una mesa de trabajo, los trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario no han tenido el diálogo propuesto por las autoridades.

Según las denuncias de los y las manifestantes, sus quincenas han sido descontadas y aparecen como “días no laborados” en sus nóminas, a pesar de que sí se han presentado a trabajar.

Bloqueo en Calzada de Tlalpan: ¿cuáles son las rutas alternas?

El bloqueo a la altura de la estación San Antonio Abad ha causado rápidamente afectaciones en la circulación de la vialidad, así como zonas aledañas, por lo que las autoridades capitalinas de tránsito recomiendan las siguientes rutas alternas para evitar el caos presente en Calzada de Tlalpan:

Isabel la Católica.

Eje Central.

Eje 2 Oriente.

Hasta el momento se desconoce a qué hora terminará el bloqueo de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Penitenciario de la CDMX, sin embargo, se recomienda al público que transita la zona mantenerse al tanto de las actualizaciones en los canales oficiales de la movilidad vial en la capital.