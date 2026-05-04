Llama Rojo de la Vega a deshacer conflictos entre México y España

Alcaldía Alessandra Rojo de la Vega e Isabel Díaz Ayuso. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, hizo un llamado para terminar con las rencillas y conflictos entre México y España, y reconocer a ambas naciones con hermandad de cultura, idioma, tradiciones y costumbres.

En compañía de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, reconoció que México no nació de una sola historia, si no de un encuentro entre países, en el cual “ninguno se entiende sin el otro”.

Recordó que seguir hablando del pasado no resolverá los problemas del presente, así como buscar villanos en la historia de más de 500 años de mestizaje. Por el contrario, dijo, prefiere reconocer las raíces porque eso no divide, sostienen y en esos orígenes caben todos.

“Hoy somos millones compartiendo la lengua y la historia, eso no es menor. Eso es una oportunidad Iberoamérica tiene todo para crecer lo único que nos falta es dejar de enfrentarnos entre nosotros”.

“Ya estuvo de buscar culpables para todo, ya estuvo de dividir a la gente entre buenos y malos, ya estuvo de usar la historia para justificar el presente México. No necesita más discursos que nos enfrenten”, subrayó la alcaldesa.

Rojo de la Vega enfatizó que México no le pertenece a quienes buscan una división entre naciones y ciudadanos, tampoco a los que buscan su destrucción.

“México no tiene dueño, México es de su gente, de quienes lo trabajan, de quienes los sostiene, México es nuestro, así que hoy no venimos a pelear por lo que fuimos, venimos a decidir qué vamos a hacer. Si seguimos en el pasado o si nos atrevemos a avanzar, yo lo tengo claro un México que no se rompe, un México que no se deja un México que construye y eso empieza hoy empieza aquí y empieza con nosotras”, puntualizó la edil de Cuauhtémoc.

También, la alcaldesa de Cuauhtémoc y Díaz Ayuso, firmaron una Carta de Amistad que destaca la coincidencia entre ambas administraciones para gobernar con perspectiva de libertad, democracia y participación ciudadana. Durante el encuentro también se dio un intercambio de prácticas de gobierno y experiencias en materia de desarrollo económico, turismo y gestión urbana.

Ambas autoridades dialogaron sobre los retos que implica gobernar territorios con alta actividad económica, turística y social, como lo son la Alcaldía Cuauhtémoc y la Comunidad de Madrid.

En este contexto, se compartieron experiencias relacionadas con políticas públicas que han impulsado el dinamismo económico en Madrid, particularmente aquellas enfocadas en facilitar la inversión, fortalecer a pequeñas y medianas empresas y generar condiciones para el crecimiento.

Comentaron que entre ellas destaca la política de reducción de impuestos implementada por la Comunidad de Madrid, que ha representado un ahorro acumulado para las y los madrileños durante los últimos años, como parte de una estrategia orientada a incentivar la actividad económica.

También se abordaron modelos de desarrollo urbano y vivienda, así como estrategias para potenciar el turismo y aprovechar eventos internacionales como motor económico.