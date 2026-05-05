IECM concluye cómputos de COPACO y presupuesto participativo con participación cercana al 6.4%

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que concluyó el 100% de los cómputos correspondientes a la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

En la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, se detalló que los resultados se obtuvieron a partir del Sistema de Cómputo y Validaciones para las Consultas Ciudadanas 2026 (SICOVACC), con corte a las 16:11 horas del 4 de mayo.

El secretario ejecutivo del instituto, Bernardo Núñez Yedra, reportó que la participación ciudadana fue de 6.40% en la elección de COPACO, 6.42% en la consulta de presupuesto participativo 2026 y 6.41% en la correspondiente a 2027.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que la conclusión de esta etapa forma parte de un proceso más amplio, que incluye la integración de las COPACO y la ejecución de los proyectos seleccionados.

La presidenta de la comisión, Erika Estrada Ruiz, indicó que la participación registrada representa alrededor de 450 mil opiniones ciudadanas emitidas en las consultas.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez informó que se instalaron la totalidad de las mesas receptoras de votación y que los incidentes reportados durante la jornada fueron atendidos. En tanto, la consejera Maira Melisa Guerra Pulido destacó que el proceso se desarrolló bajo condiciones de orden y transparencia.

La sesión extraordinaria inició el 3 de mayo a las 9:00 horas, se mantuvo en carácter permanente durante la jornada y concluyó formalmente el 4 de mayo a las 17:12 horas.