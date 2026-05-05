Caen 4 “UJ40″, liderados por el “Irving” de La Unión Tepito

Detenidos Alma Wendy Sandoval, Carlos Iván Herrera Torres, Luis González Nolasco y Kevin Antuano. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Alma Wendy Sandoval, Carlos Iván Herrera Torres, Luis González Nolasco y Kevin Antuano Juárez, integrantes de la célula “UJ40”, vinculada a “La Unión Tepito”.

Esta rama del cártel tepiteño está liderada por “El Irving” — actualmente en reclusión — dedicados al narcomenudeo y la venta de armas y cartuchos en las colonias Morelos y Simón Bolívar.

En dichas colonias, estos sujetos utilizaban tres predios en los que se llevaba a cabo el almacenamiento y embalaje de narcótico.

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico transparentes con una cápsula cada una que contenían cocaína, una bolsa color negro con marihuana a granel, dos identificaciones y dos teléfonos celulares; además, detuvieron a un hombre de 38 años y a una mujer de 45 años de edad.

El segundo inmueble que se intervino se ubicó en las calles Hortelanos y Hojalatería, de la colonia Morelos, donde se aseguraron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola y una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con marihuana, 11 envoltorios de papel aluminio con cocaína, una bolsa con la misma sustancia y un teléfono celular, y detuvieron a un hombre de 31 años de edad.

Por último, en las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, se ejecutó una orden de cateo donde se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con cocaína, una bolsa de plástico con aparente marihuana y un frasco de vidrio con la misma hierba a granel, y un hombre de 45 años de edad fue detenido.

“Irving” opera desde reclusión

“El Irving”, uno de los líderes de La Unión Tepito, fue detenido el pasado 15 de septiembre en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.

Otras personas al servicio del “Irving” han caído. En febrero fueron detenidos Carlo Gael Segura Palacios, alias “El Gansito”, a su pareja sentimental, Celem Daniela García Muñoz, alias “Cel”, así como a Karla Verónica Segura Palacios y a Amparo Verónica Palacios González, hermana y madre del criminal, respectivamente.

Estos sujetos forman parte del grupo delictivo “La Unión Tepito”, al servicio de “El Irving” y el “Macgyver”, para ejecutar el cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas de fuego, homicidio y a la compra, venta y distribución de narcóticos.