Coyoacán refuerza vigilancia de escuelas para alumnos y padres de familia

En conformidad con el plan de seguridad instruido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, elementos policiacos realizaron este jueves un recorrido protocolario en la cercanía de centros educativos ubicados en la alcaldía Coyoacán, en aras de salvaguardar la integridad de alumnos y padres de familia.

Algunas de las instituciones que fueron monitoreadas en derredor son la Escuela Secundaria No. 53 TV “Manuel Delfín Figueroa”, La Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 14 del Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

El propósito de este operativo radica en que, gracias al esfuerzo del cuerpo policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se fortalezca la vinculación con las y los habitantes de la alcaldía, a la par que se creen lazos de confianza que favorezcan la reducción de los tiempos de respuesta y se generen, de esta forma, mecanismos que puedan servir de prevención.