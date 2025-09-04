Propone PAN que transporte de carga circule en horarios nocturnos en CDMX

Tránsito en Avenida Constituyentes. FOTO: CUARTOSCURO (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta que busca establecer horarios diferenciados y específicos de movilidad de los transportes de carga en la capital, con el fin de atender la necesidad de la ciudadanía de desplazarse de manera más rápida a horas pico.

El promovente fue el diputado Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada, quien al presentar su iniciativa destacó que la principal bondad es, “evitar la generación de tráfico y caos vehicular en horas de mayor afluencia como entradas y salidas de centros de trabajo y escolares”, señaló.

Sostuvo que debido a la congestión vehicular que se vive en la ciudad, hay una perdida irrecuperable de horas en el tránsito; además destacó que el combustible genera contaminantes como el CO2 e incluso se pierden vidas humanas en accidentes, en los que es común que se vea involucrado el transporte de carga.

El proponente dio a conocer que las medidas actuales obedecen a convenios temporales, por lo que considera importante que las restricciones en horarios para la circulación del transporte de carga deben estar contempladas directamente en la Ley.

Garrido sostuvo que al evitar que el transporte de carga circule en el horario denominado como “hora pico”, que coincide con la hora de entrada y salida de los centros escolares y laborales, va a contribuir a disminuir la siniestralidad en la que se ven involucrados.

“Y a la vez, coadyuvar con la salud pública implícita en la vida de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México”.