Refuerzan supervisión a la Ruta 5 tras choque de camión en Cuajimalpa

El chofer de un camión de pasajeros chocó contra varios vehículos al intentar huir tras una riña

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) instruyó reforzar los operativos de verificación a la Ruta 5 del transporte público, luego del accidente ocurrido esta semana en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, donde el chofer de un camión de pasajeros chocó contra varios vehículos al intentar huir tras una riña.

De acuerdo con los reportes, el incidente se originó tras una confrontación entre el chofer de la unidad, un hombre y una mujer, presuntamente derivada de un percance vial.

Durante la huida, el conductor impactó al menos tres automóviles particulares sobre la calle Mina, a la altura de Allende, lo que dejó a cinco mujeres lesionadas. Servicios de emergencia atendieron a las víctimas, quienes fueron diagnosticadas como policontundidas, sin que ninguna requiriera traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor y a otro hombre posiblemente vinculado con las agresiones. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

El titular de Semovi, Héctor Ulises García Nieto, instruyó intensificar la supervisión en la Ruta 5 para evitar hechos similares y subrayó que la dependencia mantiene operativos constantes en coordinación con otras autoridades para inhibir malas prácticas y garantizar un transporte seguro.