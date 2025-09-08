ISSSTE anuncia nueva Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan

En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura de salud en el Estado de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la construcción de una nueva Clínica de Medicina Familiar “Satélite” en el municipio de Naucalpan.﻿

De acuerdo con la información oficial, la obra dará inicio en octubre y forma parte de un programa nacional de ampliación hospitalaria que contempla la edificación de 16 nuevas unidades médicas en todo el país. Esta estrategia busca acercar los servicios de salud a un mayor número de derechohabientes y garantizar una atención oportuna y de calidad.

El presidente municipal, Isaac Montoya, celebró este anuncio y subrayó que la nueva clínica representará un avance significativo en la cobertura médica para los habitantes de Naucalpan y la región del Valle de México. “Es una buena noticia que traerá beneficios a miles de familias derechohabientes, quienes contarán con instalaciones modernas y servicios dignos”, expresó.﻿

ISSSTE anuncia nueva Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan

Con la futura clínica, se espera atender de manera más eficiente la creciente demanda de consultas y estudios médicos, lo que reducirá la saturación en hospitales de la zona. Asimismo, el nuevo centro de salud permitirá una distribución más equilibrada de los servicios del ISSSTE, al tiempo que ofrecerá diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y un modelo de atención integral.

El proyecto se enmarca en la visión de ampliar la red nacional de salud, reforzando el acceso a servicios médicos en áreas estratégicas. En este sentido, la nueva clínica de Naucalpan será clave no solo para mejorar la atención primaria, sino también para aliviar la carga hospitalaria en unidades cercanas y agilizar la prestación de servicios.﻿

El gobierno municipal reiteró su disposición para colaborar en las gestiones necesarias y garantizar que la obra avance conforme al calendario previsto, con el fin de que los derechohabientes puedan beneficiarse en el menor tiempo posible.﻿

Naucalpan se perfila como uno de los municipios más fortalecidos en materia de infraestructura médica, reafirmando el compromiso de trabajar en favor de la salud y el bienestar de la población.﻿