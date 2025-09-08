Llaman a evitar el uso de pirotecnia durante celebración de fiestas patrias

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (rashide frias)

Con la finalidad de disfrutar unas Fiestas Patrias sin riesgos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) invitó a la población a evitar, en todo lo posible, el uso de fuegos pirotécnicos, ya que su mal manejo puede causar lesiones graves como quemaduras, pérdida de extremidades o incluso de la vida, además de provocar incendios.

La policía alertó que existen diversas clasificaciones de pirotecnia, las cuales se dividen en las de luces y destellos, éstas son más atractivas para los menores, ya que están empaquetadas en envolturas de dulces, para hacerlos más llamativas para ellos, sin embargocontienen pólvora que es peligrosa en manos de infantes.

También están los explosivos de propulsión que pueden dirigirse a lugares donde existan materiales flamables y por las chispas que expulsan, pueden originar un incendio; por último, están los artificios pirotécnicos de alto impacto, los cuales contienen mayor cantidad de pólvora o también dinamita, su tamaño es más grande y su estruendo es de mayor potencia.

Todas las variedades son peligrosas, ya que las heridas más comunes que se pueden producir al utilizar estos productos sin los cuidados debidos son las quemaduras de primer, segundo y tercer grados en manos, rostro y pies, mientras que las lesiones más graves son las hemorragias, heridas avulsivas donde se dañan los tejidos de la piel, músculo y hasta el hueso; amputaciones de extremidades superiores e inferiores y la pérdida de la vida.

Además, el estruendo de los juegos pirotécnicos produce efectos en los animalitos de compañía y en la fauna silvestre; las detonaciones les produce estrés, miedo, alteración de su sistema emocional, además de lesiones en su sensibilidad auditiva y en algunos casos, puede provocarles paros cardíacos.

Por lo tanto, autoridades recomendaron colocarles un collar con una placa con los datos del animalito y un número telefónico del propietario, esto en caso de que se lleguen a escapar por los estruendos, resguardarlos en un lugar seguro con alimento, agua y un juguete, además no dejarlos solos.

Asimismo, advirtieron que el uso de explosivos está regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, su compra, venta, posesión y almacenamiento, puede acarrear desde una falta cívica, hasta prisión, pues se han registrado casos en los que las explosiones han derivado en la pérdida de vidas humanas.