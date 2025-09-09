Isaac Montoya, el alcalde mejor evaluado del Edomex según encuesta Mitofsky

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, alcanzó un reconocimiento histórico al posicionarse como el alcalde mejor evaluado del Estado de México y entrar al top 20 de los alcaldes mejor calificados del país, de acuerdo con el ranking nacional de aprobación ciudadana elaborado por Consulta Mitofsky en agosto.

Con un índice de aprobación del 53.3 por ciento, Montoya no solo superó el promedio estatal, sino también la media nacional de los alcaldes de Morena, consolidándose como una de las figuras con mayor respaldo ciudadano.

Los resultados de la encuesta reflejan un crecimiento sostenido en la gestión del edil naucalpense. En febrero de 2025, Montoya se encontraba en la posición 139, con un nivel de aprobación del 36.6 por ciento. Para abril subió al lugar 94 con 47.1 por ciento; en junio se colocó en el sitio 48 con 51.1 por ciento y finalmente para agosto logró posicionarse en el lugar 18 con 53.3 por ciento.

Este avance de más de 120 posiciones en apenas seis meses lo convierte en uno de los alcaldes con mayor ascenso dentro del ranking de los 150 presidentes municipales evaluados en todo el país.

El estudio también reveló que, de los 81 municipios gobernados por Morena contemplados en la mediación, el promedio de aprobación se ubicó en 45.8 por ciento. Isaac Montoya rebasó esta cifra al alcanzar 53.3 por ciento lo que lo colocó en el lugar 11 entre los alcaldes de su partido en el ámbito nacional.

El incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto a la evaluación anterior confirma la tendencia ascendente de su administración, reflejo según la ciudadanía un trabajo cercano, con resultados tangibles en seguridad, servicios públicos y atención comunitaria.

La encuesta de Mitofsky se realizó a nivel nacional entre personas mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles. Sus resultados no corresponden a frecuencias simples, sino a estimaciones post-estratificadas que consideran variables como edad, sexo, nivel educativo y entidad federativa.

Estos datos le otorgan representatividad estadística y posicionan al ranking como uno de los referentes más consultados en materia de evaluación gubernamental.

Con este ascenso, Isaac Montoya no solo se consolida como el alcalde con mayor aprobación en el Estado de México, sino también como un referente del liderazgo local en el país.

Su administración interpreta este reconocimiento como un estímulo para seguir trabajando en la transformación de Naucalpan, con un gobierno comprometido con el bienestar social, la inclusión y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.