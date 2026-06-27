IECM fomenta análisis de los mecanismos de participación ciudadana, democracia y gobernanza

IECM realiza segunda masterclass de 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo la Segunda Masterclass 2026, titulada “Modelos de Participación Vecinal en Ciudades Globales: Lecciones para la Democracia Comunitaria”, un espacio académico diseñado para fortalecer la reflexión sobre mecanismos de participación ciudadana, democracia comunitaria y gobernanza local, mediante el intercambio de experiencias nacionales e internacionales.

Durante la inauguración, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional (COVIN), destacó que este tipo de encuentros fortalecen el diálogo entre la academia, el funcionariado electoral y la ciudadanía, al acercar investigaciones y experiencias que contribuyen a mejorar los mecanismos de participación democrática organizados por el Instituto.

“Estos espacios los hemos generado en este Instituto Electoral para fomentar la discusión al interior, también para abrirlos al público especializado y a la ciudadanía en general”, destacó.

La conferencia, impartida por Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador y coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), presentó un análisis comparado sobre distintos modelos de participación vecinal implementados en diversas ciudades del mundo y sus aportaciones para fortalecer la democracia comunitaria.

Durante su exposición explicó que la participación ciudadana constituye un elemento indispensable para profundizar la democracia, ya que complementa los procesos electorales mediante mecanismos que permiten a la ciudadanía involucrarse en la toma de decisiones públicas y ejercer un mayor control sobre las acciones gubernamentales.

Asimismo, analizó experiencias internacionales como los presupuestos participativos desarrollados en Porto Alegre, París, Barcelona, Madrid, Seúl y Los Ángeles, identificando sus principales fortalezas, retos y resultados, particularmente en materia de deliberación pública, asignación de recursos, inclusión ciudadana y fortalecimiento de las comunidades.

El especialista también abordó los desafíos que enfrentan estos mecanismos, entre ellos la baja participación ciudadana, las problemáticas que se enfrentan para hacer vinculante los resultados, la captura de espacios por grupos con mayores recursos, la atomización de los presupuestos y la necesidad de fortalecer procesos deliberativos, capacitación ciudadana y mecanismos que permitan una participación más representativa y efectiva.