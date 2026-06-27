Metro instala muros verdes en ocho estaciones de la Línea 2 y aclara el costo de su instalación

Instalación de muros verdes en el metro

Como parte de la rehabilitación integral de la Línea 2, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) instaló muros verdes en ocho estaciones con la intención de mejorar el entorno para las personas usuarias. El proyecto contempla más de 22 mil plantas y, de acuerdo con las autoridades, busca generar beneficios ambientales, además de contribuir al bienestar físico y emocional de quienes utilizan diariamente este sistema de transporte.Los nuevos muros verdes fueron colocados en las estaciones Ermita, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Zócalo-Tenochtitlan y Revolución.

Según el STC, estas instalaciones representan una iniciativa sustentable que va más allá de un elemento decorativo, ya que ayudan a recuperar espacios grises y saturados mediante áreas verdes dentro de las estaciones.

En total, fueron distribuidas más de 22 mil plantas en estos jardines verticales.

El Sistema de Transporte Colectivo también rechazó que cada metro cuadrado de muro verde haya costado 140 mil pesos.Precisó que, conforme a la factura emitida por el proveedor, el precio promedio fue de 5 mil 693 pesos por metro cuadrado y señaló que ese gasto fue cubierto por las empresas que participaron en la remodelación de las estaciones.

Además, indicó que dicho costo se encuentra por debajo del precio habitual de este tipo de instalaciones, que normalmente oscila entre los 7 mil 400 y los 10 mil pesos por metro cuadrado.

Especialistas que impulsan la Iniciativa Verde Subterránea, respaldados por biólogos, agrónomos, psicólogos y empresarios mexicanos, señalaron que estos jardines verticales ayudan a disminuir el dióxido de carbono en los andenes, purificar el aire y reducir contaminantes en zonas con una alta concentración de personas.

También destacaron que contribuyen a mejorar la percepción del entorno urbano, ayudan a disminuir el estrés relacionado con la vida en la ciudad y representan un mensaje de sustentabilidad accesible para todos los sectores de la población.

La instalación de estos muros verdes fue promovida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien en 2025 presentó los primeros proyectos piloto en la estación Juanacatlán de la Línea 1.

La iniciativa está a cargo del agrónomo urbano Luis Rebollar, empresario mexicano comprometido con la sustentabilidad ecológica, quien ha presentado este proyecto en distintos foros nacionales e internacionales.

Luis Rebollar explicó que los jardines verticales funcionan como verdaderos pulmones dentro de las estaciones y aseguró que la diversidad de plantas se ha adaptado de forma favorable al nuevo ambiente, incluso con la aparición de nuevos brotes.

Añadió que el deterioro observado en algunas plantas corresponde al proceso natural de adaptación, aunque la mayor parte permanece en buenas condiciones y continúa desarrollándose.

Finalmente, el Metro hizo un llamado a las personas usuarias para respetar los muros verdes instalados en los andenes, al recordar que las plantas son seres vivos que cumplen su ciclo natural y contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente. Cuidarlas, señaló el organismo, también forma parte del viaje.