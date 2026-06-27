Texcoco es reconocido por sus acciones ambientales durante “Feria del Medio Ambiente”

Texcoco

El gobierno de Texcoco fue reconocido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México por las acciones que impulsa en favor del cuidado del entorno, durante la Feria Ambiental realizada en el deportivo Silverio Pérez, donde también se premió a habitantes del municipio por su compromiso con la preservación del medio ambiente.

Durante el evento, el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, reiteró el compromiso de su administración con la protección de los recursos naturales mediante programas de reforestación y conservación. Entre las acciones destacadas mencionó la entrega de 50 mil árboles frutales a la población para fomentar la siembra de especies que, además de contribuir a la producción de oxígeno y brindar sombra, generen alimento para las familias.

El alcalde también resaltó la instalación de más de 50 ollas captadoras de agua de lluvia como parte de las estrategias para fortalecer el cuidado ambiental, aunque subrayó que la participación ciudadana es indispensable para lograr mejores resultados desde los hogares y las comunidades.

En el marco de la feria, María Isabel Martínez, integrante de la organización Vecinos Unidos de San Bernardino, recibió un reconocimiento tras obtener el primer lugar estatal en una convocatoria de recolección de PET, al reunir cerca de una tonelada de este material en un periodo de 15 días, superando a otros 44 participantes.

La ciudadana agradeció el respaldo del gobierno municipal para desarrollar proyectos comunitarios enfocados en el mejoramiento del entorno, mientras que la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Estatal, Alhely Rubio Arronis, le entregó un apoyo consistente en cubetas de impermeabilizante y destacó la importancia de separar adecuadamente los residuos para proteger la salud y el medio ambiente.

Rubio Arronis reconoció las políticas ambientales implementadas por el municipio, particularmente la campaña de reforestación, y expresó el compromiso del gobierno estatal de fortalecer la colaboración con Texcoco mediante nuevas iniciativas ambientales.

“Texcoco está haciendo su parte como municipio y, desde el Gobierno del Estado de México, no solo se lo reconocemos, sino que nos sumamos porque podemos hacer un gran trabajo en conjunto”, afirmó la funcionaria estatal.

Como parte de las propuestas para fortalecer la participación social, Gutiérrez Martínez invitó a la dependencia ambiental a organizar una feria ambiental de mayor alcance que permita a más habitantes compartir sus proyectos y conocer acciones para contribuir al cuidado del entorno desde sus comunidades.

La “Feria Ambiental” tuvo como propósito promover la conciencia sobre la protección del medio ambiente, el manejo adecuado de los residuos y la creación y conservación de áreas verdes en los municipios de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026