Metrobús CDMX cambiará su servicio este sábado 27 de junio: estas son las líneas y estaciones que tendrán afectaciones

La Marcha del Orgullo 2026 volverá a llenar de color las calles de la Ciudad de México este sábado 27 de junio, pero también traerá cambios importantes para miles de usuarios del transporte público. El Metrobús CDMX confirmó que realizará modificaciones temporales en varias de sus líneas debido al paso del contingente sobre Paseo de la Reforma.

Si tienes pensado salir ese día, lo mejor será revisar con anticipación tu ruta, ya que algunas estaciones permanecerán cerradas durante varias horas y otras operarán únicamente de manera parcial.

¿Por qué habrá cambios en el servicio del Metrobús?

Las modificaciones obedecen a la realización de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026, uno de los eventos más concurridos del año en la capital del país.

La movilización está programada para iniciar alrededor de las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma con dirección al Centro Histórico, por lo que varias vialidades permanecerán cerradas de forma temporal. Como consecuencia, el sistema de Metrobús ajustará su operación para garantizar la seguridad tanto de asistentes como de usuarios.

Líneas del Metrobús que tendrán modificaciones este sábado 27 de junio

Las afectaciones alcanzarán principalmente a las líneas que circulan por el corredor de Reforma y el primer cuadro de la ciudad.

Las líneas con cambios serán:

Línea 1 no tendrá servicio en las estaciones Hamburgo , Reforma y Buenavista .

en las , y . Línea 3 no tendrá servicio en las estaciones Mina , Hidalgo , Juárez y Balderas .

en las , , y . Línea 4 Ruta Norte desde estación Buenavista IV a Bellas Artes .

desde estación . Línea 4 Ruta Sur desde estación Buenavista IV a Amajac .

desde estación . Línea 7 desde estación Campo Marte a Hidalgo. No tendrá servicio de las 5:00 a las 21:00 horas.

En estos corredores algunas estaciones dejarán de brindar servicio temporalmente, mientras que otras funcionarán únicamente en tramos parciales para mantener la movilidad en las zonas que no resulten afectadas por la marcha.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

El Metrobús informó que las estaciones ubicadas sobre Paseo de la Reforma y las vialidades por donde avanzará la marcha serán las que presenten mayores afectaciones.

Dependiendo del desarrollo del evento, algunas estaciones permanecerán sin ascenso ni descenso de pasajeros durante varias horas, mientras que el servicio se irá restableciendo conforme las autoridades reabran la circulación.

Por ello, se recomienda consultar el estado del servicio antes de salir y considerar rutas alternas si tu trayecto cruza por el corredor de Reforma.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Si utilizarás el Metrobús este sábado, toma en cuenta estas sugerencias:

Sal con mayor anticipación de lo habitual.

Revisa el estado del servicio antes de iniciar tu recorrido.

Considera utilizar líneas del Metro u otras alternativas de transporte si tu destino se encuentra cerca de Paseo de la Reforma.

Mantente atento a los avisos oficiales, ya que las modificaciones pueden ajustarse conforme avance la movilización.

¿A qué hora volverá a operar normalmente el Metrobús?

Las autoridades capitalinas señalaron que el servicio se irá normalizando de manera gradual una vez que concluya la marcha y las vialidades sean reabiertas.

No existe una hora única para el restablecimiento total, puesto que dependerá del avance del contingente y de las condiciones de seguridad en cada punto de la ruta. Por ello, la recomendación es mantenerse informado durante el transcurso del día para conocer cualquier actualización en la operación del sistema.