No encubriremos a los responsables en el caso Axe Ceremonia: FGJCDMX

Parque Parque Bicentenario un día después de la muerte de los jóvenes fotógrafos Miguel y Berenice. (Jorge Aguilar)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que no protegerá a los responsables en el caso del accidente en el festival Axe Ceremonia, donde fallecieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, a causa del colapso de una estructura ilegalmente instalada.

Alcalde respondió a las acusaciones de la familia de Berenice quienes señalaron a la fiscal de proteger a la empresa OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos SA de CV), co-organizadora del festival, y Servicios de Protección privada Lobo SA de CV (LOBO), encargada de la seguridad del festival.

“Me apena mucho esa percepción de los familiares de Berenice. En este caso hemos realizado una investigación exhaustiva, con más de 120 entrevistas, decenas de peritajes, entre muchos actos de investigación”.

“Estamos determinados en no encubrir a nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables, tenemos que ser muy objetivos en la investigación que se está realizando”, aclaró la fiscal.

Bertha Alcalde mencionó que la asesoría jurídica de la víctima solicitó que se imputara un delito a la empresa encargada del boletaje, sin embargo, no tiene responsabilidad en la colocación de la grúa que colapsó.

Y adelantó que las indagatorias están suficientemente fortalecidas para iniciar con la judicialización del caso.

La familia mencionó que las autoridades han minimizado pruebas contundentes y se han negado a actuar con imparcialidad.

Agregaron que se solicitaron dos audiencias por omisiones de la Fiscalía y el dos de septiembre, aparentemente intentaron judicializar la carpeta de manera expedita.