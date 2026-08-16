Coyoacán rehabilitará de manera integral el deportivo José Gorostiza





El deportivo José Gorostiza, ubicado en el barrio de Santa Catarina, junto a los Viveros de Coyoacán, será sometido a una rehabilitación integral que incluirá la renovación de áreas deportivas, sanitarios, senderos y espacios infantiles, informó la alcaldía Coyoacán.

Los trabajos se realizarán de manera parcial y por etapas, con cierres rotativos de las áreas que sean intervenidas, a fin de mantener en funcionamiento parte de las instalaciones durante el desarrollo de las obras.

El proyecto contempla la rehabilitación y renovación de equipos deportivos y ejercitadores, el mejoramiento del área de box, mantenimiento del área multifuncional, pintura de las canchas y rehabilitación de tableros, además de la instalación de bancas.

También se prevé la rehabilitación integral de los sanitarios y de la fuente del deportivo. Entre las nuevas obras se encuentran una caseta de vigilancia y un pórtico de acceso al área infantil, así como la sustitución del piso amortiguante de esa zona.

Los trabajos incluirán además la renovación del adoquín de los senderos del espacio deportivo.

Presentan proyecto a usuarios

La alcaldía informó que el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, sostuvo este fin de semana una reunión con alrededor de un centenar de personas usuarias y habitantes de la zona, quienes solicitaron conocer los detalles del proyecto.

En una sesión de aproximadamente dos horas, autoridades locales expusieron las obras previstas y respondieron preguntas sobre el funcionamiento del deportivo durante la intervención.

César Cravioto señaló que se instalará una mesa de comunicación con las personas usuarias y vecinas y vecinos para dar seguimiento a los trabajos.

La alcaldía sostuvo que las obras serán financiadas con recursos públicos y que se mantendrán en operación las áreas donde actualmente se desarrollan actividades como calistenia, basquetbol y box, aunque éstas serán intervenidas conforme avance el proyecto.

En la reunión también participó el boxeador Francisco Mateos, conocido como “El Coreanito”, quien imparte clases de pugilismo en el deportivo.

Nueve deportivos intervenidos

Con el proyecto del José Gorostiza, la administración de Coyoacán reportó nueve deportivos renovados durante el actual periodo de gobierno.

La lista incluye los deportivos El Copete, Espartaco, Francisco J. Mújica, Huayamilpas, Emiliano Zapata, Santa Úrsula, el Gimnasio Coyoacán y La Fragata, además del José Gorostiza.

La ejecución será cronológica y parcial para permitir que las personas usuarias continúen utilizando las instalaciones que no se encuentren en proceso de intervención.