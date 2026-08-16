Feria de Regreso a Clases de Profeco reúne a proveedores en Expo Reforma

Feria del regreso a clases

El regreso a las aulas también implica recorrer tiendas, comparar precios y buscar que el gasto escolar no se convierta en una carga mayor para las familias. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene este domingo 16 de agosto la segunda jornada de su Feria de Regreso a Clases 2026 en Expo Reforma, en la Ciudad de México.

La feria, considerada por la Procuraduría como la más grande del país, permanece abierta de las 09:00 a las 18:00 horas, con la participación de cerca de 80 proveedores nacionales e internacionales que ofrecen distintos productos y servicios relacionados con el inicio del nuevo ciclo escolar.

Opciones para el regreso

Entre los pasillos de la feria; madres, padres y personas responsables de crianza pueden encontrar cuadernos, libretas artesanales, marcadores, mochilas, uniformes, calzado escolar, libros, bolígrafos, juegos de geometría y otros artículos necesarios para el regreso a clases.

Uno de los objetivos de la actividad es que las familias puedan comparar las opciones disponibles y elegir precios justos, con descuentos que permitan aprovechar de mejor manera los recursos destinados a las compras escolares.

Como parte de las alternativas de pago, los proveedores participantes aceptan la tarjeta correspondiente a la beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina”, programa social impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para otorgar estímulos económicos que reduzcan la deserción escolar.

Servicios para estudiantes

La feria también reúne servicios complementarios para quienes se preparan para regresar a las aulas. Entre ellos se encuentra el módulo de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), donde las y los estudiantes pueden recibir un corte de cabello sin costo por parte de personas capacitadas para brindar este servicio.

A la oferta se suma el Registro Civil, que pone a disposición de la población la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, uno de los documentos utilizados en los trámites escolares.

Actividades para las familias

Durante la jornada, personal de la Profeco, en coordinación con especialistas, también desarrolla actividades enfocadas en el consumo responsable y en el uso de la tecnología durante la infancia, con especial atención al control parental.

El programa contempla además dinámicas educativas y de entretenimiento dirigidas a niñas y niños, así como talleres de Tecnología Doméstica, en los que se elaboran productos como gel para el cabello y jabón líquido corporal.

Ciencia de los productos

Otro de los espacios de la feria está a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que explica a las personas asistentes parte del proceso técnico y científico utilizado en las pruebas que se realizan para los Estudios de Calidad.

Entre los productos abordados se encuentran jugos y bebidas saborizadas en presentaciones pequeñas, leches saborizadas para niñas y niños, gelatinas y refrescos, entre otros.

Con múltiples artículos escolares, herramientas lúdicas, servicios complementarios, asesorías institucionales, exposiciones de especialistas y actividades educativas y de entretenimiento, la Profeco mantiene por segundo día consecutivo su Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.