IECM y Fideicomiso del Centro Histórico acuerdan impulsar participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México suscribieron un convenio para desarrollar actividades de educación cívica, participación ciudadana y difusión de la cultura democrática.

El acuerdo establece acciones de capacitación, generación de contenidos, divulgación y construcción de ciudadanía, además de la realización de talleres, foros, conferencias y otras actividades dirigidas a la comunidad vinculada con el Centro Histórico.

La firma se realizó durante la primera sesión del programa “Así participa la Ciudad de México”, en la que también se presentó el micrositio de Bases de Datos y el Sistema de Consulta del IECM, herramientas destinadas a facilitar el acceso a información institucional.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que la colaboración permitirá ampliar los espacios para acercar a la ciudadanía información sobre los procesos electorales y los mecanismos de participación.

Explicó que las actividades de educación cívica del organismo buscan fomentar desde edades tempranas valores como el diálogo, la tolerancia, el intercambio de ideas y la construcción de acuerdos, tanto en espacios escolares como vecinales, familiares y comunitarios.

Además, destacó que estas labores no se limitan a las oficinas centrales del instituto, sino que también se desarrollan mediante sus 33 oficinas distritales, desde donde se buscan espacios para llevar a cabo actividades de formación y participación ciudadana.

Por su parte, Loredana Montes López, directora general y representante legal del Fideicomiso del Centro Histórico, consideró que la colaboración permitirá sumar esfuerzos para fortalecer la democracia y generar espacios de participación.

“Cada uno desde nuestra trinchera, cada uno desde nuestro quehacer, cada uno desde el lugar donde estamos, tenemos una obligación moral con este país, con la democracia”, afirmó.

Prevén contenidos y talleres para la comunidad

El convenio contempla que el IECM participe en la creación de contenidos para la Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, así como en el diseño de proyectos de difusión y actividades relacionadas con cultura democrática y participación ciudadana.

También se prevé la realización de talleres dirigidos a integrantes de la comunidad de esa Escuela, con contenidos orientados a la formación para la vida democrática y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

A su vez, el Fideicomiso del Centro Histórico facilitará, conforme a su disponibilidad, espacios para reuniones, actividades educativas y acciones de construcción de ciudadanía.

El organismo también participará en foros, mesas de trabajo, conferencias y otros eventos relacionados con la educación cívica y la participación ciudadana.

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional del IECM, señaló que la firma formaliza una colaboración que permitirá iniciar una nueva etapa de actividades entre ambas instituciones.

Consideró que este primer acto representa un punto de partida para acercar las actividades del instituto a nuevos sectores de la población y generar espacios adicionales para la participación ciudadana.