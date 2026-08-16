Venustiano Carranza reporta mayor avance presupuestal entre alcaldías de CDMX

Felicitan a Evelyn Parra por excelente manejo en los recursos

La alcaldía Venustiano Carranza se ubicó en el primer lugar entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México en el ejercicio de su presupuesto al cierre del segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

Los programas sociales y administrativos registraron avances superiores a 80 por ciento durante el periodo, mientras que algunos rubros considerados prioritarios reportaron un cumplimiento total.

La alcaldía, encabezada por Evelyn Parra, atribuyó estos resultados a la planeación y al manejo de los recursos públicos asignados para atender las necesidades de la población.

El informe trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas es el instrumento mediante el cual el gobierno capitalino da seguimiento al ejercicio de los recursos públicos durante el año. En este contexto, el nivel de avance presupuestal permite observar cuánto de los recursos programados ha sido ejercido por cada demarcación.

Recursos para servicios e infraestructura

La alcaldía Venustiano Carranza informó que el presupuesto ejercido durante el primer semestre de 2026 se destinó, entre otros rubros, a la prestación de servicios públicos, mantenimiento y conservación de infraestructura urbana, así como a programas de inversión para mejorar el equipamiento de la demarcación.

La administración señaló que el objetivo del gasto ha sido atender las atribuciones de la alcaldía y las demandas planteadas por habitantes de las distintas colonias.

La demarcación también sostuvo que no registró subejercicios en los rubros referidos, aunque el comunicado no detalla los montos absolutos ejercidos ni el porcentaje específico de avance presupuestal que permitió colocarla en el primer sitio del conjunto de alcaldías.

El desempeño financiero de la demarcación también fue mencionado, según la propia alcaldía, durante las comparecencias de funcionarios ante el Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores habrían destacado el ejercicio de los recursos públicos y su aplicación en servicios e infraestructura.

Seguimiento al gasto público

El resultado corresponde al cierre del segundo trimestre, por lo que refleja el comportamiento presupuestal de la alcaldía durante la primera mitad de 2026. El avance deberá ser revisado en los siguientes informes trimestrales para determinar si se mantiene el ritmo de ejercicio durante el resto del año.

La administración de Venustiano Carranza señaló que los recursos públicos continuarán orientándose al fortalecimiento de los servicios, la conservación de la infraestructura urbana y la ejecución de acciones de inversión en la demarcación.

El primer lugar reportado por la alcaldía se refiere al nivel de ejercicio presupuestal entre las 16 demarcaciones y no implica, por sí mismo, una evaluación integral de la calidad o impacto de los programas y servicios que presta la administración.