Xochimilco destina 2.5 millones para apoyar a 268 familias vulnerables con artículos domésticos

Foto: Especial

La alcaldía de Xochimilco iniciará la entrega de colchones, estufas, refrigeradores y materiales para el hogar como parte de su programa “Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad”, destinado a población en condiciones precarias.

Según la Gaceta Oficial de la demarcación, el presupuesto para este programa en 2025 será de 2 millones 500 mil pesos, con los que se prevé beneficiar a 268 familias, de las cuales el 75% está encabezado por mujeres.

Entre los apoyos que recibirán los hogares destacan 83 colchones con un valor unitario de 4 mil 548 pesos, 85 refrigeradores con costo de 13 mil 986 pesos cada uno, y 83 estufas al piso de 5 mil 860 pesos. Además, se entregarán 200 paquetes de láminas de cartón asfaltada, con precio de mil 306.62 pesos, y 600 tiras de madera de 306.34 pesos cada una.

El programa contempla diferentes combinaciones según la necesidad de cada familia: 83 hogares recibirán paquetes que incluyen colchón y estufa, con un valor total de 10 mil 414.60 pesos por familia; 85 recibirán únicamente refrigeradores; y 100 familias obtendrán láminas y tiras de madera, cuyo paquete asciende a 4 mil 450.68 pesos por hogar.

Las entregas comenzarán este mes y se prolongarán hasta diciembre, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de quienes enfrentan vulnerabilidad en la demarcación.