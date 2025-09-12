Texcoco celebra 40 aniversario de la Escuela Normal y agradece apoyos de la Gobernadora Delfina Gómez

En el marco del 40 aniversario de la Escuela Normal de Texcoco, el gobierno municipal recibió a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien anunció diversos apoyos para fortalecer el sector educativo del municipio que la vio nacer.

Durante el evento, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, expresó su agradecimiento por las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura educativa, entre las que destacan la entrega de un nuevo autobús para el traslado de estudiantes, así como la rehabilitación del tradicional “oso”, vehículo que será acondicionado como biblioteca y permanecerá en la Normal de Texcoco para beneficio de futuras generaciones.

La gobernadora texcocana destacó la importancia de trabajar de manera conjunta por el bienestar de la población y recordó la relación de colaboración que ha sostenido con Gutiérrez Martínez desde que ambos compartieron responsabilidades en el ayuntamiento. “A lo largo de la vida va uno construyendo y tendiendo puentes, y uno de ellos fue el trabajo que realizamos aquí el presidente municipal y una servidora. Por ello, muchas gracias porque siempre que vengo a Texcoco me reciben con cariño, calidez y propuestas para mejorar la vida de los texcocanos”, afirmó.

En su intervención, Gómez Álvarez subrayó la relevancia histórica y cultural de Texcoco en el desarrollo educativo del país. “Qué alegría estar en mi tierra y reunirme con mis texcocanos, con mis vecinos, con mi familia. Texcoco es un lugar emblemático en la historia del Estado de México, aquí el educador Fray Pedro de Gante enseñó por primera vez en el nuevo mundo la lengua española, idioma que nos ha dado identidad nacional. Esta tradición educativa se arraigó en nuestro suelo y ha dado excelentes frutos, como ha sido la trayectoria de esta querida escuela normal”, puntualizó.

Asimismo, la mandataria estatal anunció la próxima inauguración de la casa sindical de magisterios, como parte de las acciones para respaldar al sector educativo en la región.

Por su parte, el alcalde Nazario Gutiérrez reconoció el papel fundamental del magisterio texcocano como formador de los ciudadanos y futuros gobernantes. “Los maestros han tenido en sus manos la formación de nuestra gente, de quienes hoy trabajan por Texcoco y de quienes en el futuro guiarán su rumbo”, señaló.

El evento no solo fue un espacio de celebración por el aniversario de la institución formadora de docentes, sino también un encuentro de identidad y compromiso, en el que se reiteró la vocación de Texcoco como cuna de educación y cultura en el Estado de México.