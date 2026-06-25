Pobladores de alcaldía Cuajimalpa denuncian nuevo intento de urbanizaciones del INVI

Contadero (Giovanna Morales)

Vecinos de la zona denominada “Contadero” en la delegación Cuajimalpa han denunciado “intentos de invasión” a predios con intenciones de construir viviendas de interés social, específicamente asociados al INVI y a organizaciones de vivienderos, esas organizaciones y líderes que coptan a ciudadaos sin vivienda y los movilizan para invadir predios, promover la expropiación de estos terrenos y, con inversión del Instituto de la Vivienda, construir casas habitación a ser repartidas entre los involucrados.

En el caso de Contadero, comunidad originaria de Cuajimalpa, el primer paso para lo descrito es que se abra una vialidad (inexistente hasta hoy) que justamente daría a terrenos en litigio y bajo amenaza de invasión las cualidades necesarias para que el INVI lo acepte.

No es algo nuevo, hace 19 años hubo una invasión masiva que fue detenida por los vecinos; estos mismos habitantes señalan hoy a Crónica que entonces sufrieron invasiones masivas a sus propiedades que, además de la violencia generada, se tradujo en presencia de maquinaria de construcción. La amenaza, indican, a regresado desde hace unas semanas en este 2026, esta vez a través de documentos falsos. Aunque estos intentos han logrado ser frustrados y denunciados ante las autoridades competentes, sus procesos se mantienen sin resolver y la incertidumbre por estos actos aumenta cada día más.

Los vecinos señalan haber recibido amenazas. Uno de ellos expone que su vivienda fue invadida en 2019 y señalan que estas acciones son promovidas por una presunta red en la que autoridades se ven involucradas. La red busca obtener predios aprovechando vulnerabilidades o lagunas legales para posteriormente construir edificios de interés social y obtener beneficios económicos por estos proyectos.

Es importante destacar que los dueños de estos terrenos no habían recibido información previa sobre el interés de adquirir su propiedad, o algún tipo de oferta por la compra de la misma, sino que únicamente aparecen personas que les dicen que esa zona es de dominio federal y que se harán las modificaciones necesarias para la construcción de estos conjuntos habitacionales.

Contadero (Giovanna Morales)

El conflicto que inició hace 7 años se reaviva con un nuevo intento de invasión. El interés de abrir un camino que atravesaría un predio privado y que además involucraría la obstrucción de un río y la deforestación masiva de los reductos de bosque. Esto ha provocado que vecinos de la zona se levanten nuevamente y manifiesten sus inconformidades.

Declaran este proyecto no tiene ninguna lógica al destruir un espacio que ha permanecido por siglos y que ellos mismos han buscado proteger. La necesidad del camino planteado no existe, pues hay dos que han funcionado perfectamente y se dirigen al mismo punto. La diferencia sólo parece ser que este nuevo camino daría acceso al lugar donde se pretenden hacer viviendas del INVI.

Destacan el caso de la construcción de viviendas para el bienestar en un predio de la Colonia Zentlapatl (colindante con Contadero), donde después de un proceso jurídico en el que se aprovechanro vacíos legales y falta de regularización de documentos (algo común en pueblos originarios de Cuajimalpa), la familia perdió su terreno dejándolo en manos de esta red de corrupción.

Actualmente en ese terreno se encuentra ya una construcción completa de más de 90 departamentos, lo que supone también una irregularidad, pues el tipo de suelo donde se encuentra no tiene la capacidad de sostener una edificación de esa magnitud.

Con estos antecedentes, vecinos de la zona Contadero se han opuesto al nuevo intento de construir caminos o levantar nuevas zonas habitacionales.

“Hay gente que no sabe cómo defenderse y les robaron su propiedad privada. Estas son propiedades en las que las familias dueñas llevan más de 100 años, que todo el mundo conoce quiénes son los dueños y que esta gente quiera llegar a invadir y a quitar este pedazo para para construir viviendas no lo vamos a permitir”, señalan en Contadero.

Contadero (Giovanna Morales)

Cualquier construcción, señalan, tendría que forzar la tala de árboles y la apertura de grandes zanjas para colocar infraestructuras o cimientos. Con esto se vería directamente dañado el ecosistema que durante años han buscado proteger.

“¿Por qué quieren abrir la calle para darle entrada a estas viviendas que ellos pretenden hacer? No vamos a dejar que se metan a invadir y que además tiren árboles que han permanecido aquí por siglos y que ni los dueños han querido tocar” mencionó una de las vecinas que dio testimonio de los intentos de invasión.

Los vecinos se encuentran en la incertidumbre sobre lo que puede desencadenar el proceso legal de esta propiedad pues señalan que aunque esta problemática inició con la administración pasada, han intentado acercarse a las actuales autoridades de la alcaldía actual, encabezada por Carlos Orvañanos, que ha mostrado una negativa a la atención de estas peticiones.

“Esta es un área que se debe cuidar, no destruir por intereses personales con una obra innecesaria que además por su modo de construcción corre riesgos a futuro” finalizó uno de los involucrados en esta causa.