Estudio del IECM identifica brechas en la formación cívica de jóvenes capitalinos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el informe Mapas formativos y repertorios cívicos: un análisis de la tenencia, desarrollo y fortalecimiento de competencias cívicas en las juventudes de la Ciudad de México, estudio que analiza las habilidades, conocimientos, actitudes y valores relacionados con la participación democrática entre personas de 18 a 24 años residentes en la capital del país.

La investigación fue elaborada con el propósito de generar evidencia que permita fortalecer las estrategias de educación cívica, participación democrática y construcción de ciudadanía dirigidas a las juventudes.

El estudio fue desarrollado por especialistas de El Colegio de México (Colmex), a través de su Centro de Estudios Sociológicos, y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), mediante una metodología que combinó encuestas, grupos focales y entrevistas con jóvenes de distintos contextos educativos y sociales de la Ciudad de México.

Los principales hallazgos han sido la investigación señala que existen diferencias en las competencias cívicas de las juventudes asociadas con el nivel socioeconómico, las trayectorias educativas y el tipo de institución escolar en la que estudian.

Según el informe, estas condiciones influyen en las oportunidades de participación, deliberación pública y ejercicio de la ciudadanía.

El documento destaca que las instituciones educativas desempeñan un papel relevante en el fortalecimiento de las competencias cívicas cuando promueven espacios de diálogo, deliberación e intercambio de ideas. También identifica que las experiencias participativas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo colectivo y la confianza de las personas jóvenes para incidir en los asuntos públicos.

La investigación dedica un apartado al papel de los entornos digitales y las redes sociales en la formación política de las juventudes. En este sentido, advierte que fenómenos como la desinformación, las burbujas ideológicas y la polarización afectiva representan desafíos para la deliberación democrática y el reconocimiento de posturas distintas.

Otro de los resultados indica que, aunque muchas personas jóvenes manifiestan interés por temas relacionados con derechos, igualdad y diversidad, persisten niveles elevados de desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales, lo que constituye uno de los principales retos para impulsar una participación ciudadana más activa.

Como parte de sus conclusiones, el estudio recomienda establecer programas permanentes de alfabetización mediática, capacitación para la verificación de información y creación de espacios seguros para el diálogo democrático.

También plantea diseñar estrategias diferenciadas que contribuyan a reducir las brechas en las competencias cívicas y ampliar las oportunidades de participación tanto para jóvenes escolarizados como para quienes no cursan estudios.

La presentación del informe se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, donde especialistas analizaron los resultados y los desafíos para fortalecer la formación cívica de las juventudes en la Ciudad de México.

En el encuentro participaron académicos de la UAM-Lerma y la UAM-Iztapalapa, con la moderación del coordinador de Educación Cívica del IECM, Gerardo Cabrera López.