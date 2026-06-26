Hombre atrincherado en Tecámac finalmente se entrega: cronología completa del caso

Concluye operativo en Tecámac | Miguel “N” se entrega tras más de 30 horas atrincherado. (Fotógrafo Especial)

Un hombre identificado como Miguel “N”, de 35 años, que permaneció atrincherado durante más de 30 horas en su vivienda de la colonia Los Héroes Tecámac, sexta sección, en el Estado de México, finalmente se entregó la mañana de este viernes 26 de junio, poniendo fin a una intensa movilización policiaca que mantuvo en alerta a vecinos y autoridades.

¿Qué fue lo que sucedió?

Todo comenzó cuando familiares intentaron trasladarlo a un centro de atención para adicciones. De acuerdo con los primeros reportes, Miguel se resistió, tomó un arma larga y una corta, y retuvo dentro de la vivienda a su esposa, sus tres hijos menores de edad y a sus suegros, ambos adultos mayores.

Sujeto armado y bajo los influjos del cristal, cumple 24 horas atrincherado en un domicilio de Los Héroes Sexta Sección, en #Tecamac, además mantiene a su familia como rehén.

Al exterior permanece personal de la Guardia Civil, Policia de Ecatepec, SEMAR, Policía Estatal y… https://t.co/3De8y0f7al pic.twitter.com/PwwpmGlZEI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 26, 2026

Tras recibir el reporte, elementos de la policía municipal, estatal, la Guardia Nacional y personal especializado desplegaron un operativo con alrededor de 150 agentes para resguardar la zona y negociar la liberación de los rehenes. Como medida preventiva, tres escuelas cercanas fueron desalojadas.

Autoridades intentaron negociar con Miguel “N” en al menos tres ocasiones

Durante las primeras horas del operativo, Miguel exigió que todas las fuerzas de seguridad se retiraran del lugar y solicitó la llegada de un vehículo, asegurando que entonces se entregaría. Las autoridades accedieron a su petición y se alejaron momentáneamente, además de llevar el vehículo solicitado; sin embargo, el hombre nunca salió de la vivienda, por lo que el operativo fue reanudado.

En medio de las negociaciones, la esposa del presunto agresor se asomó por una ventana para pedir públicamente a la policía que abandonara el lugar, argumentando que no eran víctimas de secuestro y que la presencia de los agentes ponía en mayor riesgo a la familia.

Lo último en el caso del presunto atrincherado de #Tecamac



Ya son mas de nueve horas de encierro junto a su familia y un 4rm4, que se puede apfexieir en fotos y videos.



Pero, el caso dio un giro inesperado, pues una mujer gritó desde el interior de la casa que no hay rehenes… pic.twitter.com/jDpRjWIOM7 — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) June 26, 2026

Posteriormente, las autoridades solicitaron pruebas de vida de los rehenes, por lo que Miguel grabó varios videos con su teléfono celular para demostrar que todos permanecían con vida.

Miguel “N” puso fin al operativo al entregarse voluntariamente

Finalmente, alrededor de las 7:50 de la mañana y después de más de 30 horas de tensión, Miguel salió voluntariamente de la vivienda y abordó una camioneta blanca que, de manera preliminar, pertenecería a un centro de atención para adicciones que colaboró con las autoridades para convencerlo de entregarse.

‼️TRAS 30 HORAS ATRINCHERADO, ADICTO SE ENTREGA A CENTRO DE ADICIONES #TECAMAC #EDOMEX‼️



🚨luego de tener 30 horas de rehenes a sus hijos, esposa y suegros, Miguel “N” se entregó no a la policía, a un centro de adicciones. pic.twitter.com/whOf5sciLz — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 26, 2026

La familia permaneció al interior de la vivienda tras la entrega. Únicamente los suegros salieron del domicilio y hasta el momento ninguno de los familiares ha emitido declaraciones. Las autoridades confirmaron que el operativo concluyó sin personas lesionadas, aunque Miguel enfrentará las investigaciones por la retención de su familia y otros posibles delitos derivados de estos hechos.