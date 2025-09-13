Alertan por la peligrosidad de la pirotecnia durante su uso en las Fiestas Patrias

Con el propósito de prevenir accidentes durante las celebraciones y festividades patrias, uniformados del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en sus instalaciones y en un ambiente controlado, realizaron una demostración práctica de los riesgos que implica el uso de la pirotecnia, donde se mostró cómo estos artefactos pueden ocasionar lesiones graves en el cuerpo.
Durante la exhibición, los oficiales encendieron distintos tipos de cuetes y los colocaron sobre frutas que simularon partes del cuerpo. El resultado evidenció las graves lesiones que puede resultar a quien manipula dichos artefactos, como quemaduras, desprendimiento de piel y mutilaciones, que son consecuencias frecuentes cuando los artefactos explotan de manera imprevista o son manipulados de forma incorrecta.
En ese sentido, los efectivos explicaron que la pirotecnia se divide en distintas categorías, todas igualmente peligrosas:
- Cuetes propulsores: al encenderse, vuelan y posteriormente truenan, generando riesgo de impacto y quemaduras
- Luz y chispa: aunque parecen inofensivos, provocan llamas y desprenden partículas incandescentes capaces de ocasionar incendios o quemaduras
- Estruendo: diseñados para explotar, son los más peligrosos, pues pueden causar lesiones irreversibles, pérdida de extremidades e incluso la vida
Para evitar accidentes por pirotecnia, la SSC hace las siguientes recomendaciones:
- Evitar totalmente el uso de pirotecnia, sin importar la categoría
- No permitir que niñas, niños o adolescentes manipulen estos artefactos
- Denunciar la venta clandestina de pirotecnia en tianguis, mercados o puestos callejeros
- En caso de detectar almacenamiento irregular de cuetes, reportarlo de inmediato a las autoridades
- Utilizar alternativas seguras para celebrar, como luces decorativas o actividades familiares sin riesgo