Alertan por la peligrosidad de la pirotecnia durante su uso en las Fiestas Patrias

Fuego Los uniformados, mediante una simulación con frutas, mostraron los daños que pueden ocasionar los cuetes y explosivos en manos, rostro y cuerpo. (SSC)

Con el propósito de prevenir accidentes durante las celebraciones y festividades patrias, uniformados del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en sus instalaciones y en un ambiente controlado, realizaron una demostración práctica de los riesgos que implica el uso de la pirotecnia, donde se mostró cómo estos artefactos pueden ocasionar lesiones graves en el cuerpo.

Durante la exhibición, los oficiales encendieron distintos tipos de cuetes y los colocaron sobre frutas que simularon partes del cuerpo. El resultado evidenció las graves lesiones que puede resultar a quien manipula dichos artefactos, como quemaduras, desprendimiento de piel y mutilaciones, que son consecuencias frecuentes cuando los artefactos explotan de manera imprevista o son manipulados de forma incorrecta.

En ese sentido, los efectivos explicaron que la pirotecnia se divide en distintas categorías, todas igualmente peligrosas:

Cuetes propulsores: al encenderse, vuelan y posteriormente truenan, generando riesgo de impacto y quemaduras

Luz y chispa: aunque parecen inofensivos, provocan llamas y desprenden partículas incandescentes capaces de ocasionar incendios o quemaduras

Estruendo: diseñados para explotar, son los más peligrosos, pues pueden causar lesiones irreversibles, pérdida de extremidades e incluso la vida

Para evitar accidentes por pirotecnia, la SSC hace las siguientes recomendaciones: