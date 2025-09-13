En Edomex, tres víctimas del pipazo en Iztapalapa son dados de alta

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha dispuesto de personal médico, psicológico, jurídico y social para las víctimas.

Con el apoyo de médicos y especialistas, tres de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia lograron su recuperación y ya han sido dados de alta, mientras que 16 más continúan hospitalizados y recibiendo atención especializada en instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México; 4, por desgracia, fallecieron.

El gobierno del Estado de México dio a conocer que ha entablado contacto con las familias de las víctimas por esta tragedia, en la que se reportaron 23 heridos provenientes de esa demarcación.

Así, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en conjunto con la Consejería Jurídica, han provisto apoyo jurídico y económico a 24 familias. De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha dispuesto de personal médico, psicológico, jurídico y social a fin de proporcionar atención integral, dar seguimiento a las necesidades de las personas lesionadas, al igual que sus familias, y agilizar trámites.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y demás autoridades del sector salud se han ocupado de visitar hospitales del IMSS, ISSSTE y de la red de salud capitalina en aras de sostener la proximidad con los familiares y pacientes.