Gabriela Jiménez supervisa Simulacro Nacional en Hospital General de La Raza

Segundo Simulacro Nacional 2026

La prevención y la planeación fueron señaladas como elementos fundamentales para responder ante un sismo, durante la participación de la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, en el Segundo Simulacro Nacional 2026 realizado en el Centro Médico Nacional La Raza.

Durante el ejercicio, alrededor de 600 personas, entre pacientes, familiares y personal de salud, fueron desalojadas de las instalaciones como parte de los protocolos de protección civil. La legisladora acompañó a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para supervisar el desarrollo del simulacro y las acciones implementadas dentro del hospital.

“Los simulacros son mucho más que un ejercicio: son una oportunidad para crear conciencia, planear y aprender cómo debemos actuar ante una emergencia”, afirmó Jiménez Godoy, quien destacó la importancia de prepararse antes de que ocurra un fenómeno natural.

La vicecoordinadora señaló que estos ejercicios permiten identificar áreas de oportunidad, revisar los protocolos establecidos y mejorar los tiempos de respuesta. En el caso de los hospitales, agregó, la preparación requiere especial atención debido a que en estos espacios se encuentran personas que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad.

Prevención y coordinación

Jiménez Godoy sostuvo que la cultura de la prevención debe mantenerse de manera permanente y con la participación tanto de las instituciones como de la ciudadanía. En ese sentido, destacó la labor realizada por el personal médico, administrativo y de Protección Civil que intervino durante el simulacro.

“Tenemos que prepararnos hoy para saber qué hacer cuando llegue un sismo real; la prevención, la organización y la calma pueden hacer la diferencia y salvar vidas”, expresó la legisladora.

También subrayó que ante un fenómeno natural no existe margen para improvisar, por lo que consideró necesario mantener de manera constante las tareas de capacitación, organización y revisión de los mecanismos de respuesta.

“La mejor respuesta ante una emergencia comienza antes de que ocurra: con información, planeación, capacitación y conciencia de que todas y todos tenemos una responsabilidad en la protección de la vida”, afirmó.

Participación del personal

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 participaron autoridades y responsables de las áreas de Protección Civil y del Hospital General de La Raza, quienes acompañaron las acciones de supervisión y respuesta.

Entre ellos estuvieron el director general de la UMAE Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, Ricardo Avilés Hernández; el coordinador de Protección Civil, Guilebaldo Enrique Cosio Torres, y Alicell Carrillo Martínez, de Protección Civil del Seguro Social.

El ejercicio permitió poner en práctica los protocolos establecidos dentro de las instalaciones y reforzar la coordinación entre el personal encargado de atender una eventual emergencia.