Retiran más de 300 mil toneladas de basura de la vía pública en Ecatepec

En lo que va de la actual administración, en Ecatepec se han retirado más de 300 mil toneladas de basura de la vía pública, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, al encabezar una Jornada de Limpieza en la colonia El Chamizal, donde trabajadores del Ayuntamiento intervinieron más de seis kilómetros a lo largo de las vías del ferrocarril.

Durante la jornada, realizada sobre la avenida Presidente Adolfo López Mateos, la alcaldesa participó en las labores de limpieza junto con servidores públicos de distintas áreas del gobierno municipal y reconoció su disposición para realizar trabajos en territorio.

“Cada día Ecatepec se ve más limpio”, destacó Cisneros Coss, quien señaló que, independientemente de la profesión o cargo que desempeñen, las y los servidores públicos tienen un papel fundamental en la recuperación de los espacios públicos.

“Todos los funcionarios somos puro territorio, no importa lo que tengamos que hacer en nuestra oficina, en la administración pública, también somos territorio porque hoy es una característica (estar) en la calle, con la gente, codo a codo”, expresó.

La presidenta municipal informó además que la zona intervenida será iluminada con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad para las y los habitantes de El Chamizal.

Cisneros Coss explicó que las jornadas forman parte de una estrategia de atención integral en el municipio, en la que participan servidores públicos en tareas de limpieza, recuperación de parques y bacheo de vialidades. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las labores de recolección y contribuir a mantener limpios los espacios públicos.

Por su parte, Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, explicó que el gobierno municipal puso en marcha una estrategia de limpieza integral en las vialidades laterales de las vías del ferrocarril, en El Chamizal, en el tramo comprendido entre la avenida R1 y Valle de Santiago.

Detalló que la intervención se realizó a partir de una solicitud planteada por vecinos durante una Mesa de Paz, en la que también asumieron el compromiso de colaborar en el mantenimiento del área y evitar que vuelva a convertirse en un punto de acumulación de residuos.

En la jornada participaron trabajadores del Sistema Municipal DIF y de las direcciones de Tianguis y Mercados, Gobierno, Instituto de la Mujer, Diversidad Sexual, Movilidad, Contraloría, Desarrollo Económico, Tesorería y Cultura, entre otras áreas.

De manera paralela, personal del organismo de agua Sapase, así como de Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, realizó trabajos de limpieza en la barranca de la colonia Hank González.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca mantener la intervención directa en calles y espacios públicos, así como fortalecer la participación de servidores públicos y habitantes en las tareas de limpieza y recuperación urbana de Ecatepec.