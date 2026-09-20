Brugada llama a Gobiernos internacionales a construir ciudades de derechos, cuidadoras y asequibles

Clara Brugada en la clausura del U20

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a los gobiernos a asumir un papel protagónico frente a los grandes desafíos globales y construir ciudades que garanticen derechos, combatan la desigualdad; que sean asequibles y cuidadoras. Lo anterior, durante la clausura del Urban 20 en Nueva York y en el marco de la ratificación del Comunicado U20 2026.

Brugada expresó, a nombre de las ciudades y gobiernos locales del Sur Global, su respaldo al documento y destacó la necesidad de generar respuestas desde los territorios ante la desigualdad, los conflictos, la crisis climática y el debilitamiento de la cooperación internacional.

“En un mundo atravesado por la desigualdad, los conflictos, la crisis climática y el debilitamiento de la cooperación internacional, las ciudades tenemos que levantar la voz y actuar, porque los grandes problemas en las ciudades tienen rostro y tienen dirección”, sostuvo.

Junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani; el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y la alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, la mandataria capitalina señaló que las crisis globales se reflejan en la vida cotidiana, desde las familias que ya no pueden pagar su vivienda hasta los barrios que enfrentan inundaciones y las mujeres que realizan tareas de cuidado sin recibir cuidados.

“Las ciudades no somos espectadoras del mundo, somos protagonistas de su transformación y lo hacemos todos los días”, afirmó.

Destacó que los gobiernos locales mantienen en funcionamiento servicios esenciales y enfrentan de manera directa problemas como la crisis climática, la movilidad humana y las desigualdades sociales y territoriales.

Por ello, planteó la necesidad de invertir en las zonas que históricamente han recibido menos recursos, transformar las periferias y recuperar el espacio público como un territorio de derechos.

Como ejemplo de esta visión, presentó las Utopías de la Ciudad de México, espacios públicos que integran cultura, deporte y cuidados gratuitos, con el propósito de que estos servicios dejen de ser privilegios y se conviertan en derechos.

Explicó que este modelo reúne cuatro transformaciones urbanas: el urbanismo feminista y de los cuidados, el urbanismo sostenible, el urbanismo de proximidad y el urbanismo social.

En este sentido, destacó el objetivo de avanzar hacia ciudades de 15 minutos, donde los servicios y equipamientos esenciales se encuentren cerca de las comunidades.

“Por eso las Utopías estarán a menos de 15 minutos de la población de la ciudad”, afirmó.

Ciudades cuidadoras y con derechos

La jefa de Gobierno también puso sobre la mesa la necesidad de transformar la distribución de las tareas de cuidado, al señalar que históricamente han recaído sobre las mujeres.

“Somos un gobierno feminista y estamos construyendo el Sistema Público de Cuidados, porque ninguna ciudad será verdaderamente igualitaria mientras las mujeres sigan cargando solas con el trabajo de cuidar”, señaló.

Ante los gobiernos locales reunidos en Nueva York, aseguró que corresponde a las ciudades generar infraestructura y políticas públicas que permitan redistribuir ese tiempo y generar condiciones para que las mujeres recuperen autonomía, oportunidades y libertad.

Brugada respaldó además el llamado para construir ciudades capaces de recibir a las personas migrantes con dignidad y humanidad, al señalar que forman parte de la vida económica, social y cultural de las ciudades y deben contar con acceso a derechos y servicios esenciales.

“Frente a los que levantan muros, nosotros queremos construir puentes; frente a la xenofobia, derechos; frente al abandono, cuidados; frente a la desigualdad, justicia”.

Ante el debilitamiento de la cooperación internacional, llamó también a fortalecer los vínculos entre gobiernos locales.

“En un mundo en el que algunos gobiernos nacionales se alejan de la cooperación internacional, las ciudades tenemos que acercarnos más”, sostuvo.

Vivienda asequible y derecho al arraigo

En materia de vivienda, la mandataria destacó el llamado del Comunicado U20 ante la emergencia mundial de acceso a un hogar y sostuvo que la vivienda adecuada y asequible debe entenderse como un derecho humano y no como un activo financiero.

“Cuando quienes trabajan en la ciudad ya no pueden pagar su vivienda, aumenta la desigualdad”, señaló.

En este sentido, comentó que la Ciudad de México defiende ciudades donde las personas puedan vivir y no únicamente invertir, así como el derecho al arraigo y a permanecer en sus comunidades.

“Defendemos ciudades asequibles, ciudades para vivir y no solo para invertir, ciudades que no expulsen a sus habitantes, derecho al arraigo y derecho a la vivienda”, sostuvo.

La mandataria llamó a que las acciones de los gobiernos locales sean acompañadas por mecanismos de financiamiento internacional para atender las necesidades de vivienda, acción climática y movilidad humana.

“Necesitamos que la voz y las acciones de las ciudades se reconozcan y se respalden con financiamiento internacional para los gobiernos locales en vivienda, en acción climática y movilidad humana, ya”, planteó.

Finalmente, convocó a construir una alianza internacional de ciudades democráticas, constructoras de paz, ciudades refugio y cuidadoras de las personas y del planeta.

“Desde el Urban 20 decimos: cuenten con nosotros, con los alcaldes, con las alcaldesas y gobiernos locales para transformar las ciudades, porque transformar las ciudades significa también transformar al mundo”, concluyó.