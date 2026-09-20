Azucena Cisneros refrenda en Ecatepec respaldo a Claudia Sheinbaum

“En México mandan los mexicanos, en Ecatepec decidimos los ecatepenses”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss durante la Tercera Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, donde expresó el respaldo de habitantes del municipio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante más de 10 mil personas, reunidas en el predio de Las Bombas, en la colonia Playas de San Juan, la alcaldesa sostuvo que en Ecatepec serán los habitantes del municipio quienes definan el rumbo de la localidad.

“Aquí en Ecatepec vamos a decidir los de casa, los ecatepenses, los que somos pie de tierra y los que estamos en pie de lucha”, expresó durante el encuentro realizado en el Distrito X federal.

Cisneros Coss reconoció la participación de mujeres y liderazgos comunitarios y aseguró que el municipio se encuentra unido. En su mensaje, destacó la presencia de mujeres al frente de distintos niveles de gobierno, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Ha quedado demostrado que las mujeres sabemos gobernar”, sostuvo la alcaldesa, quien añadió que en Ecatepec una mujer encabeza el gobierno municipal y, dijo, está al frente de las tareas y demandas de la población.

Durante la asamblea, la presidenta municipal retomó el planteamiento de Sheinbaum Pardo sobre el origen de la transformación en la lucha popular e hizo un llamado a la población a participar en la defensa de la soberanía nacional.

“Los necesitamos más que nunca para poder seguir logrando más beneficios, más derechos para los ciudadanos”, expresó ante los asistentes.

Cisneros Coss también pidió a los habitantes de Ecatepec transmitir a la presidenta de México que cuenta con su respaldo. Señaló que el municipio está organizado en seis distritos federales y que las asambleas buscan generar espacios de participación en torno a la defensa de la soberanía, el país y la llamada Cuarta Transformación.

“Que aquí en Ecatepec somos un ejército, seis distritos federales que estamos haciendo unas grandes asambleas para que desde aquí le digamos que estamos listos”, manifestó.

La alcaldesa afirmó además que Ecatepec se ha convertido, desde su perspectiva, en un referente de la Zona Metropolitana, del Estado de México y del país por la participación de sectores de la sociedad que reivindican la Cuarta Transformación.

En su mensaje final, dirigió un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su respaldo político a su administración.

“Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Ecatepec es su casa y aquí la defendemos”, expresó, para posteriormente afirmar que en el municipio “manda el pueblo y solo el pueblo decide”.

Al encuentro asistieron la senadora Mariela Gutiérrez, la exalcaldesa de Texcoco y senadora suplente Sandra Luz Falcón, el secretario general del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México, Adán Gordo Ramírez, y el diputado local Octavio Martínez Vargas, además de otros liderazgos políticos y sociales del municipio.

La asamblea forma parte de una serie de encuentros realizados en Ecatepec en los que la presidenta municipal ha convocado a habitantes de distintos distritos para expresar respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y abordar temas relacionados con la soberanía nacional y la continuidad de la transformación política.