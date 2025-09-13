Lanzan concurso de ilustración del maíz y la milpa; habrá premios en efectivo

El concurso está dirigido a la ciudadanía en general mayor de 18 años.

En el marco del Día Nacional del Maíz, que se celebra en México el 29 de septiembre desde el 2009, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México lanzó una convocatoria para honrar la importancia cultural, ambiental y social del maíz y la milpa en la ciudad, se trata del concurso de ilustración de maíz y la milpa: “Dibujemos nuestras raíces”.

En este concurso podrá participar ciudadanía mayor de 18 años con nacionalidad mexicana; tiene como objetivo principal resaltar la relevancia del maíz cultivado en la capital y la riqueza biocultural que lo acompaña: flora, fauna y ecosistemas que forman parte de la milpa.

Las ilustraciones deberán representar de forma creativa el maíz producido en la CDMX (razas nativas y maíz chinampero) o la milpa y su entorno: flora, fauna, ecosistemas y prácticas agrícolas tradicionales.

Requisitos

El registro estará abierto a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 22 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas.

El primer paso es completar el formato en línea: https://forms.gle/q2ec7xM3JUfZMaCV7.

La obra se tiene que enviar en formato digital con las características indicadas —como formato en JPEG o PDF, tamaño de 60 x 90 cm, resolución de 300 pdi y peso máximo del archivo de 20 MB— junto con título, técnica y ficha del autor o autora.

El comité organizador seleccionará hasta 20 ilustraciones que serán impresas y exhibidas durante la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, con sede en el Monumento a la Revolución, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025.

La exposición se realizarán en un espacio abierto y accesible, con el propósito de acercar al público a la importancia del maíz producido en la capital y la biodiversidad que lo acompaña.

Durante el evento, las y los asistentes podrán recorrer la exhibición y emitir su voto de manera física en una papeleta otorgada por el comité organizador.

Premiación

Una vez emitido el voto, este se colocará en una urna. El horario de votación será de 11:00 a 17:00 horas en las instalaciones de la feria.

Las tres ilustraciones con más votos se darán a conocer en la clausura del evento el día domingo 28 de septiembre de 2025. El primer lugar se llevará un premio de 5 mil pesos, el segundo de 3 mil pesos y el tercero 2 mil pesos.

Se informó que aunque la Sedema podrá utilizar las ilustraciones para fines culturales, educativos y de difusión con el crédito correspondiente y sin fines de lucro, las obras seguirán siendo propiedad de sus autores o autoras.