PAN lamenta intolerancia que hay entre las izquierdas tras fallecimiento de Charlie Kirk

El comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo en una universidad de EU Liberan a sospechoso

El diputado migrante Raúl Torres, del PAN en el Congreso local, celebró la renuncia de Salvador Ramírez, quien era director de comunicación social del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, luego de expresar una serie e comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

Su posicionamiento fue criticado por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien se autonombró ‘El quitavisas’ por tomar acción contra figuras públicas que emiten opiniones controvertidas.

Torres lamentó el odio y xenofobia de los colaboradores y voceros del legislador federal Arturo Ávila, “ha sido un ejemplo del rencor y la falta de sensibilidad política hacia quienes piensan distinto a la 4T”.

Mencionó que un ataque contra algún individuo, es un ataque a quienes comparten y luchan por esos mismos valores.

El panista expresó su repudió a los actos cobardes y de intimidación de la izquierda en Estados Unidos, luego del lamentable atentado en contra de Charlie Kirk, destacado activista social que únicamente utilizaba su libertad de expresión y defendía ideales.

“Lamentamos ese nivel de intolerancia que hay entre las izquierdas, así es el nivel y peso del rencor hacia quienes no piensan igual que ellos, nosotros en el PAN, siempre defenderemos el respeto y la libertad como un pilar fundamental de nuestra sociedad”.

Indicó que, desde México, desde la oposición se envía un mensaje de solidaridad a quienes llegan a ser intimidados por izquierdas radicales en el mundo.

“Ese es el resultado de años de polarización, de personajes que no saben distinguir entre la objetividad y la crítica, así como de personas como Andrés Manuel López Obrador que en México durante su sexenio se dedicó a fabricar odio entre la población y hubo daños colaterales hacia miembros de la oposición como persecuciones políticas y acoso judicial”.

Raúl Torres lamentó el asesinato de Charlie Kirk, “un joven que ha defendido una agenda de derecha, conservador de valores y de familia, pero lo que hacía, era usar su libertad de expresión”.

“Y siempre como legislador, estaré a favor de la libertad de expresión sin importar si es derecha o de izquierda, pero nunca de los extremos como es llamar a una violencia y en este caso asesinar a un joven con mucho futuro”.

Recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo en diversos actos y de saber sobre los valores que él representaba y, por supuesto, compartimos la gran mayoría de ellos.

“Pero hoy lo más importante es hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad y dejar de polarizar incluso en territorio nacional, si es de un lado o de otro. Hoy debemos pensar por México, pero pareciera que la clase política no lo entiende”.

Expuso que seguirá trabajando por construir puentes y siempre defendiendo la libertad de expresión, pero siempre con los valores muy claros que son los que nos han formado como legislador y los seguiré haciendo como ciudadanía

Finalizó comentando que este momento debe ser un punto de reflexión donde se redoblen esfuerzos para defender ideas, “Charlie ya no está entre nosotros, pero estas basuras izquierdistas que lo asesinaron, lo único que hicieron fue hacerlo más grande”.