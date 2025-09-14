Operativo en cinco alcaldías deja 3 clausuras y 4 suspensiones en centros nocturnos

Suspenden siete “chelerías” en Tlalpan durante operativo nocturno

Este fin de semana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una nueva fase del operativo La Noche es de Todos, a fin de verificar el funcionamiento de bares, centros nocturnos y establecimientos similares, así como garantizar condiciones seguras para la ciudadanía.

Durante esta jornada se realizaron 25 visitas de inspección en colonias de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las revisiones se enfocaron en atender denuncias vecinales sobre venta de alcohol a menores de edad, alteraciones al orden público y consumo de bebidas en la vía pública.

Como resultado, fueron clausurados tres establecimientos, suspendidos cuatro más y tres personas fueron remitidas al Ministerio Público. También se detectaron casos de retiro indebido de sellos de suspensión.

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, sin que se registraran incidentes.

Además de las inspecciones, se ofreció orientación a los responsables de los locales para fomentar el cumplimiento de la normatividad y la aplicación de buenas prácticas en la operación de estos espacios.

Las autoridades capitalinas señalaron que los operativos continuarán en distintas zonas de la ciudad con el fin de atender las denuncias ciudadanas y fortalecer una vida nocturna en condiciones de legalidad y seguridad.