Reportan 125 viviendas y seis locales afectados por lluvias en Iztapalapa

Lluvias en Iztapalapa (Cuartoscuro)

El Gobierno capitalino informó que 125 viviendas y seis locales comerciales de Iztapalapa reciben apoyo luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas el domingo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la precipitación acumulada en la ciudad superó los 13 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 2 millones correspondieron a esa alcaldía. Detalló que en un lapso de 30 minutos cayeron 30 milímetros de lluvia, lo que generó problemas en distintas zonas.

Señaló que en lo que va de septiembre se han registrado 113.7 milímetros de lluvia, lo que representa el 83 por ciento del promedio mensual histórico.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó 50 encharcamientos atendidos, 28 de ellos en Iztapalapa. También se presentaron afectaciones en Tláhuac, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. En Iztapalapa, las colonias más impactadas fueron La Colmena, Santa Martha Acatitla, Santa Martha Acatitla Sur, la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y Juan Escutia.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, indicó que las viviendas y locales afectados reciben apoyo para el desalojo del agua, limpieza y sanitización.

En relación con el socavón en la colonia Renovación, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, informó que se realizan trabajos de estabilización en un ducto de drenaje pluvial de 2.40 metros de diámetro. Precisó que la oquedad mide 15 metros de ancho por nueve de profundidad y que las labores podrían concluir en un periodo de 15 a 20 días.

Por otra parte, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) atendió un escurrimiento de agua en el segundo piso del Periférico. Su titular, Raúl Basulto Luviano, indicó que no se detectaron daños estructurales en el puente y que los trabajos de reparación en la junta constructiva estarán concluidos en 72 horas.