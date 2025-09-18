Chapultepec celebrará a la música con ofrendas dedicadas a compositores en Día de Muertos

Sedema Sedema (La Crónica de Hoy)

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para el Concurso de Diseño y Elaboración de Ofrendas de Muertos 2025 “Cuando muera la tarde”, que este año tendrá como sede el Paseo de los Compositores, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El certamen busca rendir homenaje a compositoras y compositores fallecidos, cuyas obras han marcado la identidad musical de México, sin importar el género ni la época. La exhibición de las ofrendas se realizará los días 1 y 2 de noviembre, mientras que el montaje tendrá lugar el 31 de octubre y el desmontaje el 3 de noviembre.

El registro estará abierto del 15 de septiembre al 7 de octubre y podrán participar estudiantes, colectivos artísticos, organizaciones culturales, vecinas, vecinos y público en general. En total se seleccionarán 40 propuestas para colocarse en el Paseo de los Compositores, de las cuales se premiarán tres.

Las ofrendas deberán tener una dimensión de 6 metros por 2.5 metros y cumplir con un requisito clave: la sustentabilidad.

Los materiales permitidos son biodegradables o reutilizables, como papel, cartón, tela, barro o madera sin tratar, así como flores naturales tradicionales como cempasúchil, nube o terciopelo.

No se permitirá el uso de plásticos de un solo uso, unicel, glitter, pinturas tóxicas, veladoras encendidas, pirotecnia o líquidos inflamables. También quedará prohibido alterar el paisaje natural o colocar objetos en los árboles.

El jurado estará conformado por especialistas en arte, cultura, diseño y tradiciones populares, designados por la Secretaría del Medio Ambiente y el Bosque de Chapultepec. A su vez, expertos en protección civil evaluarán la viabilidad técnica de cada propuesta.

Los criterios de evaluación incluyen creatividad, originalidad, claridad en la representación del compositor homenajeado, armonía visual, respeto al entorno, valor cultural y viabilidad técnica.

Los premios consisten en experiencias culturales y gastronómicas dentro del propio bosque: un picnic nocturno en el Audiorama para 30 personas, una visita exclusiva a la colección del Castillo de Chapultepec con catering para 10 personas y una comida en un restaurante a la orilla del lago para seis personas.

Las y los interesados deberán enviar su propuesta al correo ofrendas.chapultepec@gmail.com, incluyendo título, nombre del grupo o colectivo, responsable con datos de contacto, identificación oficial, nombre del compositor homenajeado, descripción con boceto y justificación, lista de materiales y una carta compromiso para cumplir con los lineamientos ambientales.

Las propuestas seleccionadas se anunciarán en las redes sociales del Bosque de Chapultepec. Los derechos de autor de los diseños permanecerán con sus creadores, aunque el Gobierno de la Ciudad tendrá derecho a difundir las imágenes.