Facultad de Economía UNAM suspende clases por amenaza de bomba

La GacetaUniversidad Nacional Autónoma de México. La GacetaUniversidad Nacional Autónoma de México. (Gaceta UNAM)

La facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las labores tras la amenaza de un artefacto explosivo dentro de sus instalaciones.

Tras la difusión de la posible amenaza y a solicitud de las autoridades de la escuela, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresó a la Facultad de Economía, donde se tuvo el reporte de un probable artefacto explosivo; al momento, se realizan los recorridos de revisión en las instalaciones, con personal especializado.

La casa de estudios comunicó que durante la madrugada del 18 de septiembre, recibieron un aviso anónimo que amenazaba con la colocación de una bomba en los edificios A y B.

Para salvaguardar la integridad de toda la comunidad, se activó el “Protocolo en caso de Artefacto Explosivo”, y se suspendieron todas las actividades para realizar una revisión exhaustiva y minuciosa de todas las instalaciones.

Un día antes, personal de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES), en la alcaldía Iztapalapa, recibió el mismo llamado de una presunta bomba que sería colocada dentro del plantel.

Del mismo modo, se cancelaron las clases y después de la revisión e inspección del lugar, la policía capitalina no halló tal dispositivo.