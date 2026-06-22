EAPCDMX realiza conversatorio para fortalecer los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

Conversatorio “Los retos de la comunidad LGBTTTIQ+ en el servicio público”

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAPCDMX) realizó el conversatorio “Los retos de la comunidad LGBTTTIQ+ en el servicio público” con el propósito de identificar y exponer los desafíos que aún enfrenta esta comunidad dentro de las instituciones públicas.

El objetivo principal es construir propuestas para fortalecer la inclusión y la igualdad de derechos.

La Directora General de la EAPCDMX, Valentina Lloret Sandoval, señaló que la labor institucional no se limita a la formación académica, sino que también debe impulsar procesos de investigación, certificación y análisis para identificar obstáculos y malas prácticas que afectan a las poblaciones históricamente discriminadas.

“Buscaremos centrarnos en identificar los obstáculos y las malas prácticas para que estas reflexiones sirvan como un inicio para codiseñar políticas públicas y programas de formación que conviertan aún más a la Ciudad de México en un espacio incluyente, seguro y verdaderamente representativo de su sociedad”, expresó.

Durante las intervenciones, las y los participantes coincidieron en que los avances legislativos alcanzados en la Ciudad de México deben acompañarse de cambios culturales e institucionales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos. Destacaron la importancia de la capacitación continua de las personas servidoras públicas, la revisión de procedimientos internos, el fortalecimiento de liderazgos comprometidos con la igualdad y la implementación de acciones afirmativas que permitan eliminar barreras de discriminación.

En este espacio se reconocieron los esfuerzos que realiza el Gobierno de la Ciudad de México para transversalizar la perspectiva de diversidad sexual en distintas áreas de la administración pública, así como la necesidad de mantener políticas permanentes que aseguren el acceso igualitario a servicios, programas y oportunidades para todas las personas.

La Escuela de Administración Pública refrenda su compromiso con la construcción de instituciones más incluyentes, profesionales y respetuosas de los derechos humanos, contribuyendo a la consolidación de una Ciudad de México donde la diversidad sea reconocida como un valor fundamental para la vida democrática y el servicio público.