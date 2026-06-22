Piden habilitar zonas especiales para taxis de aplicación en el AICM

Reparto de utilidades Uber DiDi Ahora los conductores de servicio de taxi o entrega podrán ser beneficiarios del reparto de utilidades.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una propuesta para que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se habiliten zonas de ascenso y descenso o puntos de encuentro para taxis de aplicación como Uber o DiDi.

Lo anterior, debido a que miles de usuarios del AICM enfrentan dificultades para utilizar taxis de plataformas digitales, para su arribo o salida.

La diputada Olivia Garza detalló que su iniciativa busca que las secretarías de Movilidad (Semovi); Seguridad Ciudadana (SSC); Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Marina (Semar), así como a la Agencia Federal de Aviación Civil y al Grupo Aeroportuario Marina, que analicen la viabilidad jurídica, técnica y operativa para la habilitación de espacios específicos para los taxis por aplicación.

La panista explicó que las opciones de transporte para quienes llegan al AICM son limitadas, por lo que miles de usuarios prefieren recurrir a plataformas digitales, porque conocen el costo del viaje antes de abordarlo; además pueden compartir su ubicación en tiempo real, cuentan con mecanismos de seguridad y tienen la posibilidad de elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

“La Ciudad de México debe estar preparada para recibir al mundo con infraestructura moderna, servicios eficientes y opciones de movilidad acordes con las necesidades actuales. Quien llega a nuestra ciudad debe poder decidir libremente cómo trasladarse con seguridad, transparencia y certeza”, aseveró.

En ese contexto, manifestó que el AICM es la principal puerta de entrada a México, ya que cada año pasan por sus instalaciones más de 44 millones de pasajeros.

Además, resaltó que en estos días la terminal aeroportuaria enfrenta una presión todavía mayor por el arribo de miles de visitantes nacionales y extranjeros con motivo del Mundial, que arrancó el 11 de junio.

“Hemos visto operativos, restricciones y obstáculos que terminan afectando no a las empresas, sino a los usuarios, a los turistas que vienen a la Ciudad de México. El resultado es que muchas personas deben salir del perímetro aeroportuario para solicitar un servicio o enfrentar largas filas para acceder a otras opciones de transporte”, lamentó.

Garza de los Santos consideró que este problema no debe analizarse como una disputa entre distintos modelos de negocio, sino centrarse en el derecho de las personas a contar con alternativas de movilidad suficientes, eficientes y seguras.

“Lo que proponemos es una solución razonable y ordenada. No estamos planteando eliminar servicios existentes ni generar privilegios para nadie. Lo que buscamos es que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina establezcan mecanismos de coordinación para crear áreas reguladas dentro del aeropuerto donde las plataformas digitales puedan operar legalmente”.

También afirmó que la experiencia internacional demuestra que los aeropuertos más importantes del mundo han optado por regular estas modalidades de transporte y no prohibirlas.

Derivado de esto, insistió que establecer áreas específicas permitiría reducir la incertidumbre para los usuarios, brindar mayor certeza jurídica a los conductores y fortalecer la capacidad operativa del AICM frente a eventos de gran magnitud como el Mundial de Futbol.

Su propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, para su análisis y dictaminación.