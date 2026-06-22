Modernizan C5 del Edomex e incorporan helicóptero Black Hawk para reforzar tareas de seguridad

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, inauguró el Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR) y sumó a las tareas de seguridad un helicóptero UH-60 Black Hawk, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

En la presentación de las nuevas instalaciones y equipamiento, la gobernadora Delfina Gómez señaló que estas acciones forman parte de la estrategia estatal para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer las labores de inteligencia y coordinación institucional.

La mandataria indicó que la renovación tecnológica del C5 incorpora herramientas de inteligencia artificial, sistemas de analítica avanzada, robótica y diversas plataformas digitales orientadas al análisis de información y la atención de incidentes de seguridad.

El gobierno estatal informo que la modernización busca optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias, fortalecer la coordinación entre instituciones y ampliar las capacidades de análisis e inteligencia operativa para atender problemáticas de seguridad en la entidad.

Modernizan C5 del Edomex e incorporan helicóptero Black Hawk para reforzar tareas de seguridad

Delfina Gómez explicó que estas acciones se desarrollan de manera complementaria a las Mesas de Paz y a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno federal, enfocada en la reducción de delitos de alto impacto y el combate a estructuras criminales.

Por su parte, el subsecretario de la Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva, explicó que la intervención en el C5 incluyó la adecuación de espacios operativos y de coordinación, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en tiempo real.

Detalló que el nuevo Centro de Comando en Tiempo Real integra sistemas de videovigilancia estatales y municipales, cámaras de aeropuertos, transporte público y establecimientos comerciales, además de arcos carreteros con lectura de placas vehiculares.

Además, informó que el C3TR cuenta con sistemas de drones, herramientas de análisis de video, inteligencia artificial y mecanismos para la búsqueda de personas y vehículos mediante reconocimiento facial y lectura automatizada de matrículas.

Las innovaciones incorporadas son asistentes humanoides para tareas de investigación y operación, diseñados para apoyar en la identificación de personas y vehículos, la consulta de bases de datos institucionales y el análisis de información relacionada con operativos de seguridad.

En materia de equipamiento aéreo, la Secretaría de Seguridad estatal puso en operación un helicóptero UH-60 Black Hawk, aeronave que será utilizada para el despliegue de grupos tácticos, operaciones en zonas de difícil acceso, evacuaciones aeromédicas, labores de búsqueda y rescate, así como para el combate de incendios forestales.

La aeronave cuenta con un helibalde con capacidad para transportar hasta 2 mil 900 litros de agua, lo que permitirá reforzar las acciones de atención a incendios en áreas forestales del territorio mexiquense.