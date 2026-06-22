Metro CDMX Reporte Metro CDMX: ¿Qué líneas están afectadas por lluvia este lunes 22 de junio? (Cuartoscuro)

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 22 de junio en la zona oriente de la Ciudad de México causaron severas afectaciones directas en las instalaciones de la Línea A del Metro. El impacto del clima en las vías y los sistemas operativos obligó a suspender temporalmente servicio en algunas estaciones.

¿Qué va a pasar con las estaciones del Metro afectadas por la lluvia?

Ante la suspensión del servicio por cuestiones de seguridad en las estaciones afectadas por la lluvia, cientos de usuarios tuvieron que abandonar las instalaciones de la línea.

Para agilizar el traslado de las personas varadas, elementos de la SSC implementaron de inmediato un operativo para auxiliar a los pasajeros en su camino.

Estaciones que SÍ ofrecen servicio provisional

Por el momento, el servicio en estas estaciones de la Línea A del Metro de la CDMX sigue operando de manera habitual, por lo que no se vieron afectadas por las inundaciones:

Pantitlán

Agrícola Oriental

Canal de San Juan

Tepalcates

Guelatao

Estaciones que reportan suspensión del servicio

Por otro lado, el servicio en estas estaciones de la Línea A cerrará de manera temporal debido a las severas afectaciones causadas por las intensas lluvias, manteniéndose sin operación hasta que concluyan las labores de descompresión del agua en las vías:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

El personal de mantenimiento del Metro permanece en el sitio trabajando para que las zonas afectadas por la lluvia realicen las labores necesarias y determinar el tiempo estimado que tomará restablecer el servicio con normalidad en toda la línea.