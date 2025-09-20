Cae “El Chuki”, líder de “Los Tanzanios”, extorsionador en Iztapalapa y Cuauhtémoc

Detenido Juan Manuel "N", alias "El Chacal" o "El Chucky". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Juan Manuel “N”, de 52 años de edad, alias “El Chacal” o “El Chuki”, líder del grupo delictivo “Los Tanzanios”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso que opera al oriente de la Ciudad de México.

Los “Tanzanios” son un grupo generador de violencia que opera principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Junto a este criminal fue detenida su pareja, Julieta “N”.

La detención de “El Chuki” se ejecutó cuando los agentes de seguridad realizaban labores de seguridad en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, colonia Doctores, cuando observaron que al interior de un vehículo color gris, con placas del estado de Morelos, se encontraban un hombre y una mujer, quienes manipulaban una bolsa con marihuana.

De inmediato, les solicitaron que descendiera de la unidad y de acuerdo a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron 100 bolsitas con crystal y 196 con marihuana, así como 200 gramos con marihuana a granel.

Asimismo, “El Chuki” cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 1997 por el delito de robo, en 2005 por robo agravado calificado y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.