“Lo mejor está por venir para Tlalpan”, asegura el diputado local Pedro Haces Lago en su primer informe

Pedro Haces Lago presenta su primer informe de actividades

El diputado local Pedro Haces Lago, del grupo parlamentario de Morena, rindió su primer informe de actividades legislativas ante miles de personas y arropado por diversas personalidades de la comunidad tlalpense, así como del ámbito político, empresarial y judicial local y federal.

Acompañado de su familia, Haces Lago agradeció a las y los tlalpenses por la confianza y el acompañamiento que le han permitido trabajar en beneficio de Tlalpan.

“Cuando hablo de lo que hemos hecho, no hablo en primera persona. Hablo en plural, porque todas las propuestas y gestiones que hemos logrado son logros colectivos, son fruto de la confianza que ustedes han depositado, no solo en mí, sino en nuestro equipo y en este gran proyecto”, subrayó.

Mencionó que en su primer año de labores presentó 30 iniciativas y puntos de acuerdo en favor de la justicia para las mujeres, la dignidad de las infancias, el reconocimiento a los pueblos originarios, el acceso a la salud, la cultura y una vida mejor.

Además, destacó programas como Mujeres tlalpenses produciendo con huevos, Cobijemos Tlalpan, las Ferias de la Felicidad y Tócate para que no te toque, que han tenido un impacto directo en la comunidad.

Haces Lago reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, quienes —dijo— “han demostrado grandeza, cercanía y compromiso con Tlalpan”, con proyectos como la Línea 4 del Cablebús y la primera Utopía en Topilejo.

“Nos llena de esperanza lo que hemos hecho y me llena de ambición positiva lo que viene. Queremos seguir tocando más vidas, abriendo más caminos, sembrando más oportunidades. Este informe es un recordatorio de lo mucho que hemos logrado, pero también de todo lo que falta”, expresó.

El informe reunió a más de 2 mil 500 personas y contó con la presencia de importantes figuras del ámbito político, social y judicial, entre ellas: Juan Pablo de Botton, secretario de Administración de la CDMX; Sebastián Ramírez, titular de FONATUR; José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de la SSC; Rosa María Aguilar Espinosa, subsecretaria de Turismo; Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la CDMX; Adrián Rubalcava, director del Metro; Pepe Chedraui, alcalde de Puebla, entre otras personalidades.

También asistieron diputadas y diputados locales como Jesús Sesma Suárez, Xóchitl Bravo, Fernando Zárate, Alberto Vanegas, Pablo Trejo, entre otros.

Con este mensaje de unidad y compromiso, Pedro Haces Lago refrendó que lo mejor para Tlalpan está por venir.