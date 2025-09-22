Asesinan a estudiante en CCH Sur; agresor se arrojó de un edificio

Ataque Agresor que se arrojó de un edificio en su intento de escape. (Especial)

Un estudiante, de nombre Jesús, de entre 17 y 20 años de edad fue asesinado tras ser apuñalado con un arma blanca dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, ubicado en el Boulevard Catarata, de la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Coyoacán.

Asimismo, un trabajador de la institución resultó lesionado cuando intentó detener al presunto criminal.

Luego de la agresión, el atacante, llamado Ashton “N” que portaba una capucha de un personaje fantasmal, fue perseguido por personal y estudiantes; en ese momento, se arrojó de un edificio del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este sujeto cayó encima de un andamio y se fracturó las piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron el lugar, autoridades del plantel les negaron el acceso, bajo el argumento de que la escuela es un sitio autónomo.

Al momento de la agresión, Ashton “N”, que vestía ropa de color negro, acorraló a la víctima, que portaba prendas de color azul, le lanzó varios insultos y la persiguió hasta lastimarla y asesinarla.

Personal del plantel solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

En tanto, policías de la SSC pusieron a disposición de las autoridades ministeriales a Ashton “N”, que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio.

Las actividades del turno vespertino quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Información en desarrollo...