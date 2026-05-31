Tecámac apuesta por Rufino Jiménez Jiménez como nuevo comisario de la demarcación

El gobierno de Rosi Wong Romero, reculó en su estrategia de seguridad pública, al remover a la comisaría de la Guardia Civil, Rubid Suárez Mondragón, y apostar por Rufino Jiménez Jiménez para mejorar la seguridad en Tecámac.

Tras meses de quejas vecinales por el aumento de crímenes en la localidad, durante la sesión vespertina del pasado viernes 29 de mayo, la también nueva secretaria del Ayuntamiento, Gloria Carrillo Díaz, consumó el decimosexto cambio en mandos superiores y mandos medios del gobierno de Tecámac, en el que destacó el cambio en la estrategia de seguridad.

Además, se anunciaron cambios de dos secretarios del ayuntamiento, dos comisarios de guardia, sub tesoreros, jefes de área y presidenta del DIF, tesoreros, coordinaciones de gobierno y nuevos puestos en los últimos 5 meses de gestión.

A pesar de las acusaciones en el cumplimiento de su tarea como comisaria, Rubí Suárez iniciará este lunes como nueva titular de la Coordinación General de Paz y Seguridad Pública.

Por su parte, el nuevo comisario de Guardia Civil, Rufino Jiménez Jiménez (anunciado en el Cabildo) que inició en 1985 como Policía C en el Estado de México y estuvo como Jefe de Turno en Nicolás Romero y en Control de Tránsito en Toluca; además de ser Jefe de Circulación del Valle de México en Nezahualcóyotl y jefe en Atlacomulco.

Estuvo en Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Ixtapaluca y Chimalhuacán y destacan su paso por Martínez de la Torre, Veracruz, Tlalmanalco